名媛林牧潔「女兒站椅子」看BLACKPINK！遭罵爆秒刪影片
南韓女神天團BLACKPINK一連兩天在台灣高雄世運主場館開唱，現場吸引上萬名粉絲共襄盛舉，卻也傳出有歌迷影響他人觀看品質等亂象，網路上罵聲一片。其中，名媛林牧潔就被點名放任女兒在椅子上看演唱會，飽受批評。
記者詹鎰睿/綜合報導
昨（18）日林牧潔在IG限時動態上貼出好幾段畫面與照片，分享帶著女兒一起在現場看BLACKPINK的喜悅，身旁還有名媛李晶晶、女星陳妍希等好友，其中還拍下女兒站在椅子上唱跳的行為，並寫下「直接站椅子上跳！」此外，還特別感謝男星潘瑋柏，「 我們真的好近好近！正中間！看的好清楚，謝謝最厲害的willpan23！」
殊不知，隨著藝人賈永婕擋到觀眾視線引發爭議後，林牧潔也被網友們抓出來撻伐，「名媛林牧潔跟朋友（犇鐵板燒老闆）也是直接讓女兒站椅子大跳大唱喔，大家是來看BP唱跳沒有想看妳女兒耶，居然還沾沾自喜…真的好沒水準。」目前，有爭議的畫面已經被林牧潔刪除。
有鑑於昨日亂象頻傳，主辦單位Live Nation Taiwan今天也表示，今晚一定會請工讀生、工作人員向觀眾加強宣導，「站在椅子上就是不對」，亦呼籲粉絲不論是站著、站椅子上，都請盡量不要影響後方觀眾收看的權益。