北韓糧食危機惡化　韓媒：自中國進口食品規模增加

北韓糧食危機逐漸惡化，在長期糧食短缺與新冠疫情的邊境封鎖下，北韓近期面臨自90年代以來最嚴重的糧食危機；韓媒報導指出，由於部分地區情況嚴重，北韓當局開倉派發軍糧，同時下令必須從中國進口糧食。
國際中心楊智傑／綜合報導
北韓領導人金正恩在2月底召開的勞動黨會議間，提到北韓農業部門改革問題，要求相關部會做出實際應對措施，凸顯北韓糧食危機惡化的現象；《韓聯社》報導指出，受到聯合國制裁限制，北韓過去能賺取外匯的地下資源、農水產品出口受阻，但進口食品方面規模呈現大幅增加。
報導引述知情人士消息，透露北韓下令從中國採購60萬噸糧食，同時要求北韓在中國工作的國民每人分攤人民幣1000元作為「糧食採購費」；根據中國海關總署昨（18）日數據顯示，北韓與中國今年1、2月貿易額為3.274億美元，較去年同期增長140%，其中北韓向中國進口量規模約3億美元，較去年同期增長158%。
聯合國糧農組織（FAO）指出，北韓在疫情爆發前就已經有半數人口營養不良，新冠肺炎爆發後中國與北韓邊境關閉長達三年，所有非官方跨境貿易被迫暫停，糧食問題明顯惡化；此前北韓要求減少軍人的每天糧食配給量，從原本620克減少到580克，屬2000年以來首次。