「疑美論」再掀爭議！游淑慧無奈：我們只能懷疑自己人生
行政院長陳建仁日前在立法院備質詢時，無黨籍立委高金素梅提及美國國務院公布「台灣學人計畫」，痛批我國總是言聽計從，包括延長兵役、地雷軍購等照單全收「難道沒有一點點骨氣嗎？」，陳建仁罕見動怒「不要在那邊講疑美論」，對此，國民黨台北市議員游淑慧今（19）日在臉書上無奈表示「不能懷疑民進黨，不能懷疑政府，不能懷疑美國，我們只能懷疑自己人生！」。
記者林莞茜／綜合報導
無黨籍立委高金素梅，本月14日在立法院會質詢時，針對美國國務院公布「台灣學人計畫」提出質疑，並提到台灣這段時間以來，包括進口萊豬、台積電設廠、延長兵役、推銷軍火甚至鼓吹戰爭，台灣老百姓被美國惹得雞犬不寧，反問「難道沒有一點點骨氣嗎？」反觀疾呼要創造兩岸和平，應該不間斷的釋出善意才行。
此番言論，讓一向笑臉迎人的陳建仁罕見動怒，回應「為了捍衛台灣，不要在那邊講疑美論，大家不會相信」，同時也聲稱台灣最大的威脅就是中國「文攻武嚇永遠沒停過」、「誰把飛彈對向台灣？戰爭的發起者是誰？」強調自己的腰桿是挺直的。
對此，國民黨台北市議員游淑慧稍早在臉書上發出29字，表示「不能懷疑民進黨，不能懷疑政府，不能懷疑美國」，無奈指出「我們只能懷疑自己人生」。
貼文一出，網友紛紛留言表示「可悲的台灣人」、「黨都不會有錯的」、「上聯：貪財、貪權、貪官位；下聯：缺電、缺水、缺風骨」、「沒有懷疑民進黨，只是認識真正的民進黨」、「我就是懷疑，也不用解釋我為何懷疑。解釋他們也聽不懂」，也有網友反問「如果老百姓連懷疑的權利都沒有，我們還算是民主國家嗎？」。