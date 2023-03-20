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輕症免隔離上路！確診請假、要如何理賠　十大QA一次解答

▲3月20日將迎來防疫大鬆綁，快篩陽確診者輕症免隔離，採「0+n」自主健康管理。（圖／指揮中心提供）
▲3月20日將迎來防疫大鬆綁，快篩陽確診者輕症免隔離，採「0+n」自主健康管理。（圖／指揮中心提供）

記者林莞茜／綜合報導

基於國內外疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布，今（20）日起COVID-19篩檢陽性之輕症或無症狀者，採10天自主健康管理「0+n」免隔離政策，但具重症風險因子者，仍須於快篩陽性後盡速就醫，以利及時開立口服抗病毒藥物。針對最新鬆綁規定，以及相關配套措施，《NOWnews今日新聞》整理10大常見QA，一次為讀者解答。

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Q1：確診者可以免隔離？

A1：3月20日起輕症或無症狀民眾如檢驗陽性，不需通報也不需隔離，建議進行「0+n」自主健康管理，N最多是10天，但具重症風險因子者，如65歲以上長者、孕產婦、具慢性病或免疫不全以及免疫低下病史者，仍須於快篩陽性後盡速就醫，以利及時開立口服抗病毒藥物，降低感染後引發併發症或導致死亡之風險。

▲3月20日起開始實行0+n自主健康管理。（圖／指揮中心提供）
▲3月20日起開始實行0+n自主健康管理。（圖／指揮中心提供）

Q2：確診輕症者的就醫建議？

A2：雖然多數COVID-19感染者均為輕症或無症狀個案，但病程仍有機會發展為中重症，民眾快篩陽性後，如出現喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚/嘴唇或指甲床發青、無法進食/喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少收縮壓<90mmHg或無發燒之情形下心跳>100次/分鐘，請立即撥打119、或請同住親友接送或自行步行、開車前往就醫。

▲（圖／指揮中心提供）
▲輕症患者就醫建議。（圖／指揮中心提供）

Q3：還要視訊看診嗎？

A3：指揮中心調整因應COVID-19疫情之視訊診療措施，並取消居家照護遠距諮詢，未來將回歸一般看診流程，民眾有症狀須至醫療院所就診。若是在偏遠、山地或離島地區，按照現行通訊診察治療辦法，民眾仍可視訊看診。


Q4：確診後免隔離，可以外出嗎？

A4：「0+n」免隔離，在10天自主健康管理期間，建議有症狀時在家休息，避免不必要外出，無症狀或症狀緩解(退燒至少1天)後可安心外出，外出時需全程佩戴口罩，同時勿與他人從事近距離或群聚型活動，如：聚餐、聚會、公眾集會等。以上僅為指引性質，並無實際罰則。

▲（圖／指揮中心提供）
▲3/20取消強制隔離，但若有症狀建議在家休息，避免非必要外出。（圖／指揮中心提供）

Q5：3/20除了確診免隔離外，還有鬆綁哪些防疫政策？

A5：停止指定處所隔離通知書（居家照護對象）開立、取消確診者同住家人及入境民眾自主防疫（0＋7）、輕症通報、提供確診數位證明、確診者簡訊和自主疫調回報、居家照護遠距諮詢、確診死亡個案遺體盡速火化。

不過，仍維持確診者可領去公費口服抗病毒藥物、公費清冠一號，以及住院需探適當防護措施（經醫師評估維持）跟住院者開立隔離治療通知書（符合病例定義者維持）。另死亡喪葬慰問金及關懷金部分，則調整適用對象。

▲3月20日起開始實行0+n自主健康管理。（圖／指揮中心提供）
▲3月20日起開始實行0+n自主健康管理。（圖／指揮中心提供）

Q6：醫護人員確診還是要出勤嗎？

A6：中央流行疫情指揮中心建議，醫療照護人員自發病日或採檢陽性日起5日內不建議上班，由機構訂定支持性的給假政策；或評估調整工作內容，避免直接照護病人。醫院如訂有相關返回工作條件時，得從其規定辦理。

若症狀緩解且進行 1 次家用快篩為陰性，可提前返回工作；如篩檢為陽性經醫療照護機構評估需返回工作，建議調整工作內容，或以照護 COVID-19 病人為原則。

▲3/20後，醫療照護工作人員返回工作建議。（圖／指揮中心）
▲3/20後，醫療照護工作人員返回工作建議。（圖／指揮中心）

Q7：確診後的防疫假該怎麼請？

A7：教育部配合調整學生及教職員工請假規定等配套措施，建議COVID-19篩檢陽性之輕症或無症狀學生及教職員工，0日及次日起5日以內在家進行自主健康管理，不要到校上課上班，快篩陰性可提早解除自主健康管理。

在假別規定方面，學生持快篩陽性證明(如照片)，可請病假，0日及次日起5日以內之病假不列入出缺席紀錄；家長在學生前述天數之病假期間，可請防疫照顧假。教職員工持快篩陽性證明(如照片)，如無法居家辦公或線上教學，可請病假，0日及次日起5日以內之病假不列入學年度病假日數計算及成績考核之考量，教師所遺留課務由學校協助排代並支付鐘點費。

▲防疫鬆綁新制規劃-6 0+n假別。（圖／指揮中心）
▲防疫鬆綁新制規劃「0+n」假別。（圖／指揮中心）

Q8：確診證明或隔離通知書嗎？

A8：自3月20日起，輕症者不用通報，因此不會有確診證明跟隔離通知書及簡訊。若要請假，以快篩陽性證明（拍照）即可，不用出示醫生診斷證明。


Q9：確診還有防疫理賠嗎？

A9：新冠確診定義調整，在3月20日後確診輕症者，保險公司依約不予理賠。


Q10：未遵守防疫規定，會有罰則嗎？

A10：「0+N」自主健康管理屬於指引建議性質，無相關罰則，但仍建議快篩陽性者外出得全程戴口罩，避免出入無法保持社交距離場所；勿與他人從事聚餐、聚會、公眾集會等近距離、群聚型活動。

▲指揮中心說明防疫鬆綁調整理由。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心說明防疫鬆綁調整理由。（圖／指揮中心提供）

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