ESG人才夯1／報名人數漲5倍！永續管理師證照班超搶手

ESG人才夯2／前景看好　「永續」成未來世代加薪密碼

▲1111人力銀行陳尹柔觀察，企業永續管理師的起薪至少4萬，對於新鮮人來說算還不錯的薪資。（圖／NOWnews資料照）
▲1111人力銀行陳尹柔觀察，企業永續管理師的起薪至少4萬，對於新鮮人來說算還不錯的薪資。（圖／NOWnews資料照）

記者甘庭嘉／專題報導

因應國際趨勢2050淨零碳排，「永續」成為近年來最夯的課題，政府除了在今年二月通過《氣候變遷因應法》，全面應對極端氣候帶來的影響，2020年金管會也公告「公司治理3.0-永續發展藍圖」，目標提升企業永續發展。產業為了跟上世界趨勢，積極尋找永續人才、調整企業體質，永續人才成為了搶手的新興行業。

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為了因應國際及國內法規要求，上市櫃公司紛紛開出ESG人才職缺，例如企業永續管理師或碳審查專員，替公司擬定永續策略目標、撰寫永續報告書等，1111人力銀行公關事務部總監陳尹柔指出，近年來企業陸續成立專責永續發展的部門，人力需求浮出，截至今年2月人力銀行網站上就有將近2000筆職缺資料，「企業永續管理師」的起薪高、前景看好，是熱門的新興行業。

陳尹柔觀察，企業永續管理師的起薪至少4萬以上，「比現在新鮮人的起薪還要明顯高上許多」，而稍微有幾年的經驗的話，均薪大約可落在月薪6萬左右。

「我們都會想要找一個前景看好的，不要做夕陽產業，前景看好，起薪還有調薪的幅度都很符合現在上班族對於理想工作的想像，所以也變成是現在熱門的新興行業」，陳尹柔分析指出。

此外，若進入相關產業，以台灣來說公司裡掌管永續策略最高的職稱叫「永續長」，陳尹柔說，若能夠做到永續長等級的職位，薪資自然會更高，月薪上看十萬，而且ESG是每個國家都在追求的事情，所以發展性也很好，「你的舞台不會只侷限在台灣，是可以走出國際的職務，所以不管是你在台灣看也好，或者是在國際上來看也好，都算是職涯發展性彈性很大的一個職務。」

至於永續管理師要具備什麼能力，陳尹柔說，台灣目前沒有直接相對應的科系，因此企業較看重的是人格特質，還有英文能力也是關鍵，此外，若修過相關學程、或甚至是考過證照，對於進入永續這個領域，也會比較順利。

yes123求職網發言人楊宗斌則認為，目前開出企業永續管理師的職缺並沒有到非常多、約幾百個，因為目前仍多是上市櫃公司才會開出相關職缺，但是的確相較於之前，職缺數量有倍數的成長，而入行的年薪約60-70萬，也是相對來說比較高。
 

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