ESG人才夯3／揭秘20億上市櫃公司　都得交的永續報告書

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除了因為國內法規要求特定公司需編制永續報告書，1111人力銀行公關陳尹柔分析，加上台灣做出口貿易的企業也需要符合國際要求，因此不再只是大公司要追求永續，「ESG是趨勢，這件事情只會一直往前，是不可能後退的」，以往只是由公關部門來兼任著來做，但當企業發現公司的ESG是需要長遠的規劃時，便需要更完善人力來做策劃，因此許多企業開始成立專門的ESG部門，對人才的需求也逐漸成長。
根據1111人力銀行統計，截至2023年2月，人力銀行網站上的企業永續管理師職缺資料有將近兩千筆。
以資金領導企業 經濟手段是氣候變遷解方
台科大工業管理系教授兼系主任郭財吉表示，以往企業投資只會考慮經濟因素，然而ESG強調的精神，便是經濟、環境、社會三個面向的相互融合，「你不能只顧錢就是了。」
「整個ESG他在強調的是他從金融角度去引導企業，去對一些企業社會責任做好的公司，應該要用資金來引導他」，郭財吉解釋。2018年諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學教授諾德豪斯提出透過碳稅徵收等經濟手段，是解決氣候變遷最有效率的方式。
「諾貝爾獎經濟得獎這件事情，他有一種所謂市場的帶動風向的意思」，郭財吉分析，在那之後科學家們開始談淨零排放，「今天的溫室氣體全部都是由我們人類的活動所產生，而人類的活動也是因為我們經濟活動所產生，所以為了要控制氣候的改變，我們就必須要去改善企業的經濟活動。」
國際趨勢認為ESG不再只是道德上的企業社會責任，更進一步的，希望透過經濟手段來引導企業走向永續，就是所謂的「綠色投資」，因此撰寫永續報告書來揭露公司內部資訊，顯得格外重要。
「公司治理3.0-永續發展藍圖」要求永續報告書需參考國際標準，包括氣候相關財務揭露規範（TCFD）等，若前往各大企業網站，便能搜尋到企業的永續報告書、理解企業在公司治理上關注的永續議題，例如台積電在永續報告書中揭露如何節能減廢、又如何培育人才，友達則在水資源管理部分著墨了3頁的內容、還強調將停水限水等情境列入風險管理並盤點、規劃措施因應，產業不同著重的重點也不一樣，例如玉山金控的永續報告書，除了揭露大多數報告書可見的風險管理及碳盤查，也著墨公司如何進行永續金融及普惠金融。
「問題就是你要怎麼去寫出一個好的報告書」，郭財吉解釋，寫一個好的報告書可以帶來的效益是更多的資金投入，「目前的氛圍就是希望資金來引導大家做節能減碳這件事情...你如果去寫一個報告書，這個報告書本身的目的是讓資金願意來投資在你身上。」