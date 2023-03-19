韓國欲上調每週工時至69小時　總統尹錫悅遭砲轟

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新方案引起大批勞工強烈反對，其中以橫跨千禧世代及Z世代的「MZ世代」（即1981年到2010年之間出生的人，相當於台灣的8年級生左右）反對聲音最為強烈。工會領袖批評，韓國的工作職場文化已經迫使員工長時間工作，與此同時英國等大型經濟體在試行的是週休三日的「4天工作周」制度，調整工時上限的作法只是讓韓國更脫節。
韓國工時超長的文化也高於OECD（經濟合作暨發展組織）成員國，批評人士認為延長工時無助於解決韓國生育率低下、年輕人對生活的無力感等問題，年輕勞工也擔心，這項措施將破壞生活平衡（worklife balance）損害健康。
韓國在2018年由國民議會壓倒性通過調整工作時數上限的規定，由當時的68小時上限降低至52小時，包含40小時的正常上班及12小時的加班時數；但商業團體認為52小時上限令員工難以按時完成工作，要求政府提高上限，在此壓力下政府轉為支持高工時上限的計劃。
去年獲得大批年輕人支持而當選的保守派人士尹錫悅，已經透過總統辦公室秘書對外宣布將重新考慮這項延長每周工時的計畫，承諾政府將更認真聽取勞工的意見，尤其是勞動市場上相對弱勢的MZ世代、未加入工會的勞工、中小企業勞工等，不過一向與商界關係友好的尹錫悅是否能在兩派勢力之間取得平衡仍受韓國各界關注。