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恐怖列出終點前殺出　盧紹軒最後200公尺突圍奪冠

▲ 盧紹軒（左）最後200公尺突圍而出，搶下單站冠軍。官方提供
▲ 盧紹軒（左）最後200公尺突圍而出，搶下單站冠軍。官方提供

記者廖聿偉/桃園報導

第二屆96自由車聯賽桃園站於本周六、日在桃園大園國中點燃戰火，結束首站個人計時賽(ITT)開幕站，今由精彩的平路繞圈賽接棒登場，國內頂尖車手幾乎傾巢而出，包括甫結束環台賽的中華隊五虎將、中華隊總教練和機械師都參賽，比賽強度創下聯賽史上第一，最終Bryon車隊仍是最大贏家，憑藉著人數優勢，加上終點前開出的強大列車，送主將盧紹軒以41分鐘43秒61率先衝線，奪下男子菁英組的單站冠軍。

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2023年自由車環台賽本週16日才落幕，中華隊五虎將馮俊凱、杜志濠、盧紹軒、劉恩杰和張誌盛都參戰，從對手變隊友，賽前雙方也開玩笑互嗆；效力於歐洲一級巴林勝利職業車隊的杜志濠稱盧紹軒只是「俱樂部車隊」等級選手，而盧紹軒也不甘示弱反嗆，「比賽會弄死你!」

本場比賽為平路繞圈賽，男子組賽程共計16圈、30.4公里，開賽頂尖車手就把強度拉到最高，隊伍很快就分裂，領先集團則一路狂奔，上屆包辦各件領騎衫的Bryon車隊掌握主控權，美利達旗下車手馮俊凱與杜志濠則待時機突圍，雙方拚戰到終點前約200公尺才分勝負，Bryon車隊車手開出4人列車，一路將盧紹軒和陳建良送到有利位置，一舉包辦前2名。

杜志濠最終拿下單站第3，所幸前一天ITT計時賽勇奪第一，積分仍居於領先，保住冠軍橘衫；衝刺王藍衫則由單站冠軍盧紹軒搶下，U23冠軍白衫由2站皆第一的曾奕維保持。

▲ 杜志濠首站第一，第二站奪第三，穩定表現續穿冠軍橘衫。官方提供
▲ 杜志濠首站第一，第二站奪第三，穩定表現續穿冠軍橘衫。官方提供
上屆96聯賽橘衫得主盧紹軒本屆強勢挑戰衛冕，今奪下單站後，積分距離杜志濠也僅剩下20分，下一站就有機會翻盤。談到比賽策略，盧紹軒說，「其實本場比賽希望多給年輕車手機會，看能不能幫他們爭取積分，但比賽後段強度拉很高，決勝階段靠著隊友的合作，讓我在終點前卡到不錯的位置，很開心能搶下冠軍。」

50歲的日本沖繩名將中鶴友樹也慕名而來，跨海參加96聯賽菁英組，過去他戰功彪炳，曾5度參加Tour de Okinawa，最佳紀錄拿下單站第4；今中鶴友樹展現寶刀未老的實力，雖然非衝刺型車手，但仍緊跟在領先集團中，最終拿下第6，技驚全場。中鶴友樹說，「能跟台灣車手同場較勁，很興奮；比賽強度很高，過程中有些痛苦，拿到第6名應該已經是極限了。」

女子菁英組競爭同樣激烈，兩大車手黃亭茵和曾可妡幾乎同時抵達終點，最終曾可妡以38分27秒12，以0.02秒之差，驚險摘下后冠。曾可妡表示，「本場策略就是盡量在比賽前半段拉高強度，將集團分裂後再伺機進攻；終點前只剩下我和黃亭茵兩人一較高下，很開心能拿下單站冠軍。」

為挑戰組打造的優質舞台、首屆96 Heros聯賽也在今舉行首站賽事，經過長達102公里的耐力挑戰，最終由比利時籍車手Stein Deferm以2小時52分45秒封王，桃園大園農會更支持騎行活動，隨即送上與第一名相同年齡份數的在地農Q麵，熱情響應騎行活動。活動終點更有專屬水蜜桃烤雞補給，讓騎行不止「實力更有食力」！

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