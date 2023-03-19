恐怖列出終點前殺出　盧紹軒最後200公尺突圍奪冠

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本場比賽為平路繞圈賽，男子組賽程共計16圈、30.4公里，開賽頂尖車手就把強度拉到最高，隊伍很快就分裂，領先集團則一路狂奔，上屆包辦各件領騎衫的Bryon車隊掌握主控權，美利達旗下車手馮俊凱與杜志濠則待時機突圍，雙方拚戰到終點前約200公尺才分勝負，Bryon車隊車手開出4人列車，一路將盧紹軒和陳建良送到有利位置，一舉包辦前2名。
杜志濠最終拿下單站第3，所幸前一天ITT計時賽勇奪第一，積分仍居於領先，保住冠軍橘衫；衝刺王藍衫則由單站冠軍盧紹軒搶下，U23冠軍白衫由2站皆第一的曾奕維保持。
上屆96聯賽橘衫得主盧紹軒本屆強勢挑戰衛冕，今奪下單站後，積分距離杜志濠也僅剩下20分，下一站就有機會翻盤。談到比賽策略，盧紹軒說，「其實本場比賽希望多給年輕車手機會，看能不能幫他們爭取積分，但比賽後段強度拉很高，決勝階段靠著隊友的合作，讓我在終點前卡到不錯的位置，很開心能搶下冠軍。」
50歲的日本沖繩名將中鶴友樹也慕名而來，跨海參加96聯賽菁英組，過去他戰功彪炳，曾5度參加Tour de Okinawa，最佳紀錄拿下單站第4；今中鶴友樹展現寶刀未老的實力，雖然非衝刺型車手，但仍緊跟在領先集團中，最終拿下第6，技驚全場。中鶴友樹說，「能跟台灣車手同場較勁，很興奮；比賽強度很高，過程中有些痛苦，拿到第6名應該已經是極限了。」
女子菁英組競爭同樣激烈，兩大車手黃亭茵和曾可妡幾乎同時抵達終點，最終曾可妡以38分27秒12，以0.02秒之差，驚險摘下后冠。曾可妡表示，「本場策略就是盡量在比賽前半段拉高強度，將集團分裂後再伺機進攻；終點前只剩下我和黃亭茵兩人一較高下，很開心能拿下單站冠軍。」
為挑戰組打造的優質舞台、首屆96 Heros聯賽也在今舉行首站賽事，經過長達102公里的耐力挑戰，最終由比利時籍車手Stein Deferm以2小時52分45秒封王，桃園大園農會更支持騎行活動，隨即送上與第一名相同年齡份數的在地農Q麵，熱情響應騎行活動。活動終點更有專屬水蜜桃烤雞補給，讓騎行不止「實力更有食力」！