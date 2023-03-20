瑤瑤朝聖BLACKPINK被迫看屁股　提醒「請坐下」遭譙2字經

BLACKPINK回去了！眾點「演唱會2敗筆」　這首歌沒唱哭哭

▲BLACKPINK高雄演唱會一連開唱兩天，9萬人共襄盛舉超嗨！（圖／記者陳雅蘭攝）
▲BLACKPINK高雄演唱會一連開唱兩天，9萬人共襄盛舉超嗨！（圖／記者陳雅蘭攝）

記者張嘉哲/綜合報導


南韓人氣女團BLACKPINK上週末降落高雄，讓台灣陷入一個「彷彿全台灣人都在高雄的錯覺」，不僅藝人網紅都前往朝聖，身邊友人幾乎都有人到場，而昨晚在表演結束後，因為南韓機場大霧問題，BLACKPINK續留台灣一夜，今（20）日現身機場準備回去，還是吸引許多粉絲送別。而對於演唱會，就有買票入場的粉絲分享2大缺點，引起不少網友認同。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「看完BLACKPINK演唱會後，雖然該嗨還有灑紙、噴火、特效都到位，覺得還是太敷衍了，不僅演唱會時長太短、粉絲互動少，大部分都在說英文也沒請翻譯，導致很多英文不好的粉絲也聽不太懂，舊歌最經典的《BOOMBAYAH》竟然沒有唱到，依照這時長來看真的多唱幾首也不為過吧？說真的演唱會辦的用不用心，粉絲都看得出來，這次規模這麼大辦的卻這麼敷衍說實在還是滿讓人失望的，我想經紀公司知道她們別的領域再怎麼賺錢，本業終究還是偶像」。

▲BLACKPINK高雄演唱會。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲BLACKPINK高雄演唱會，網友認為還有是有其缺點，引起粉絲討論。（圖／記者陳雅蘭攝）
貼文一出，許多粉絲也紛紛回應「看完只覺得被割韭菜.....」、「我買3800我覺得還可以，但如果5800以上這種內容我真的不行」、「結果最大贏家是1800的，沒唱到《BOOMBAYAH》真的太可惜了QQ」、「我也有一樣的感覺，真的太短了....」、「真的覺得一定要請翻譯....不然大家真的都只聽的懂幾個關鍵字」、「真的無法理解來母語不是英文的國家，為什麼不請翻譯耶？」、「時長真的短到有點嚇到.....包括安可曲才唱23首天吶」。

而粉絲點名的缺點包括演唱會「時長太短」以及「沒請翻譯」，仔細回顧兩場演唱會，BLACKPINK兩天都是公平對待BLINK（粉絲名），演出時間都是107分鐘，確實相較許多演唱會來說真的有比較短；另外則是沒請翻譯問題，即便Talk過程中使用的英文用詞並非太難，但肯定還是有人聽不懂，被粉絲認為經紀公司有些不用心。

而作為BLACKPINK的出道專輯《Square One》收錄的首支主打曲的《BOOMBAYAH》，在兩天的演唱會當中並沒有出現，也讓不少歌迷感到有些可惜。




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