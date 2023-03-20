王婉諭轟基進消費「抗中保台」！吳欣岱反批：天真的言論
時代力量黨主席王婉諭昨（19）日，接受《NOWnews今日新聞》專訪表示，台灣基進黨打台灣獨立、抗中保台，但實際上的論述是什麼，她覺得非常缺乏，那這樣的情況下，就真的是在消費這件事，而無助於社會團結，對此，台灣基進北市黨部主委吳欣岱則回應，時代力量一開始便將「抗中保台」與「內政問題」放在對立面，只能2擇1，是對現行政治情勢失去判斷的證明。
記者陳苾暐／綜合報導
吳欣岱在臉書上表示，現在的內政問題不時會被中共協力者渲染成世界毀滅的狀態，一個理智並希望台灣更好的政黨，不應該乘著統戰資金為你打造出來的順風情勢，站在制高點言之鑿鑿，同時吳欣岱也痛批，在台海情勢險峻，全世界都在關心台灣人抵抗意志之時，自詡與國際接軌的時代力量黨主席竟會說出「應該先處理內政，再討論抗中保台」這麼天真的言論。
吳欣岱接著指出，自己也討厭把抗中保台當口號，實則掏空台完的政客，但若你真心認為抗中保台很重要，就應該知道有更多不計榮辱、妥協自己工作、生活的人在努力這個議題。
文末，吳欣岱強調，政黨內部會有自己的生存焦慮，必須明確訂出市場定位以吸引選民，只希望許多年輕的政治工作者及剛開始關心政治的人，不要被一開始就錯誤的命題帶著走，拖垮台灣的未來。