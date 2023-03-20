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Mister Donut甜甜圈買6送3！一〇八抹茶茶廊推「生波堤」

▲Mister Donut再次攜手北海道「一〇八抹茶茶廊」，打造抹茶與焙茶共9款甜甜圈新品，開賣同步祭出買6送3。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Mister Donut再次攜手北海道「一〇八抹茶茶廊」，打造抹茶與焙茶共9款甜甜圈新品，開賣同步祭出買6送3。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

抹茶控瘋掉！Mister Donut今（20）日宣布再次攜手北海道高品質抹茶甜品專賣店「一〇八抹茶茶廊」，延續抹茶及焙茶核心主軸，開發多達9款甜甜圈的抹茶祭典，打造豐富的「雙茶」日式甜點饗宴，不只首次登場的「軟糯生波堤」，還把甜甜圈化身成豪華版「大判燒」，「一〇八抹茶茶廊抹茶蕨餅巧貝」吃得到整顆蕨餅，搭配熱銷不敗的Q彈波堤，及有著蛋糕口感的歐菲香，通通都在明天3/21開賣。並祭出甜甜圈買6送3優惠，最強抹茶季報到，不衝不行啊。

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Mister Donut再度聯名一〇八抹茶茶廊，再度延續抹茶及焙茶的「雙茶」主軸，大家最愛的「Q彈波堤」甜甜圈，共有3款風味十足的抹茶口味，「一〇八抹茶茶廊蜜糖抹茶波堤」嚴選的京都宇治一番茶揉入波堤麵糰，外層再裹上一層薄脆抹茶蜜糖，茶韻甘醇、清爽香甜，是抹茶入門必吃。「一〇八抹茶茶廊雙層抹茶波堤」則在醇厚的抹茶波堤上，沾裹茶味濃厚的抹茶可可沾醬，「抹上加抹」茶香繚繞，抹茶控不可錯過。而「一〇八抹茶茶廊生抹茶波堤」在雙層抹茶波堤加上抹茶線條增加口感，同時再以抹茶粉層層堆疊，可以吃得到生抹茶可可般的香濃。

特別首次亮相的兩款抹茶生波堤，分別有「一〇八抹茶茶廊豆香抹茶生波堤」、及「一〇八抹茶茶廊雙層豆香抹茶生波堤」，雙雙以軟Q蕨餅為目標，打造出有別於熱銷Q彈波堤的特有軟糯口感，並分別裹上豆香粉及抹茶粉，挑戰成為甜甜圈界的Q彈蕨餅明星。一〇八抹茶茶廊總經理親自監修並認證，口感有夠像蕨餅，但生波提更軟又更Q。

▲3款聯名「一〇八抹茶茶廊」Q彈波堤，每個皆為55元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲3款聯名「一〇八抹茶茶廊」Q彈波堤，每個皆為55元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲打造「蕨餅」新食感的生波堤，一口咬開看得到真實抹茶色，有豆香抹茶及雙層豆香抹茶2種口味，每個皆為55元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲打造「蕨餅」新食感的生波堤，一口咬開看得到真實抹茶色，有豆香抹茶及雙層豆香抹茶2種口味，每個皆為55元。（圖／記者蕭涵云攝）
兩大甜點品牌更以一〇八抹茶茶廊經典的「大判燒」及「蕨餅」，開發出全新「一〇八抹茶茶廊抹茶蕨餅巧貝」，直接把甜甜圈化身成豪華版「大判燒」，還吃得到整顆蕨餅。將蓬鬆柔軟的抹茶巧貝作為大判燒的麵衣，內餡則是擠滿一〇八抹茶茶廊之宇治抹茶翠寶所調和的抹茶卡士達醬，並藏入整顆富有濃郁豆香的蕨餅，最後再以糖粉灑上「一〇八」Logo經典複刻成功。

除了抹茶，當然也不能錯過焙茶，一〇八抹茶茶廊靜岡焙茶粉，經焙火工序為天然甘醇茶香賦予濃郁堅果滋味，中段有木質香氣、尾韻則帶上焦糖氣息，加入有如蛋糕般口感的歐菲香，打造出帶有奶香的焙茶歐菲香。「一〇八抹茶茶廊雙層焙茶歐菲香」以焙茶歐菲香為底沾裹焙茶可可沾醬，最後半邊灑上豆香粉，茶香與豆香兼具；「一〇八抹茶茶廊抹茶焙茶歐菲香」則沾上豐富茶香的抹茶可可沾醬，半邊再灑上翠綠抹茶粉，雙茶一次滿足；而以巧克力波堤沾裹香醇焙茶可可沾醬的「一〇八抹茶茶廊焙茶巧克力波堤」，吃得到完美焙茶搭配巧克力。

Mister Donut x 一〇八抹茶祭典，3/21正式上市，並推出限時6天至3/26(日)「甜甜圈買6送3」優惠活動，活動期間挑選9個甜甜圈/點心，需含1款指定商品，其中3個由Mister Donut招待。限39元甜甜圈，可補差價換購價高商品，優惠不得併用；7-ELEVEN門市 Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務不適用本優惠。

而指定商品為一〇八抹茶茶廊抹茶蕨餅巧貝、一〇八抹茶茶廊豆香抹茶生波堤、一〇八抹茶茶廊雙層豆香抹茶生波堤、一〇八抹茶茶廊雙層焙茶歐菲香、一〇八抹茶茶廊抹茶焙茶歐菲香、一〇八抹茶茶廊焙茶巧克力波堤、一〇八抹茶茶廊生抹茶波堤、一〇八抹茶茶廊雙層抹茶波堤、一〇八抹茶茶廊蜜糖抹茶波堤、厚豆香蜜糖波堤。

▲」一〇八抹茶茶廊抹茶蕨餅巧貝」有如「大判燒」，吃得到整顆蕨餅，售價60元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲」一〇八抹茶茶廊抹茶蕨餅巧貝」有如「大判燒」，吃得到整顆蕨餅，售價60元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲2款歐菲香，左起：抹茶焙茶與雙層焙茶，每個都是50元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲2款歐菲香，左起：抹茶焙茶與雙層焙茶，每個都是50元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲抹茶控一定會尖叫的Q彈波堤，左起：生抹茶波堤、蜜糖抹茶波堤、雙層抹茶波堤，另有焙茶巧克力波堤，每個皆為48元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲抹茶控一定會尖叫的Q彈波堤，左起：生抹茶波堤、蜜糖抹茶波堤、雙層抹茶波堤，另有焙茶巧克力波堤，每個皆為48元。（圖／記者蕭涵云攝）

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