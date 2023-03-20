Mister Donut甜甜圈買6送3！一〇八抹茶茶廊推「生波堤」

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特別首次亮相的兩款抹茶生波堤，分別有「一〇八抹茶茶廊豆香抹茶生波堤」、及「一〇八抹茶茶廊雙層豆香抹茶生波堤」，雙雙以軟Q蕨餅為目標，打造出有別於熱銷Q彈波堤的特有軟糯口感，並分別裹上豆香粉及抹茶粉，挑戰成為甜甜圈界的Q彈蕨餅明星。一〇八抹茶茶廊總經理親自監修並認證，口感有夠像蕨餅，但生波提更軟又更Q。
兩大甜點品牌更以一〇八抹茶茶廊經典的「大判燒」及「蕨餅」，開發出全新「一〇八抹茶茶廊抹茶蕨餅巧貝」，直接把甜甜圈化身成豪華版「大判燒」，還吃得到整顆蕨餅。將蓬鬆柔軟的抹茶巧貝作為大判燒的麵衣，內餡則是擠滿一〇八抹茶茶廊之宇治抹茶翠寶所調和的抹茶卡士達醬，並藏入整顆富有濃郁豆香的蕨餅，最後再以糖粉灑上「一〇八」Logo經典複刻成功。
除了抹茶，當然也不能錯過焙茶，一〇八抹茶茶廊靜岡焙茶粉，經焙火工序為天然甘醇茶香賦予濃郁堅果滋味，中段有木質香氣、尾韻則帶上焦糖氣息，加入有如蛋糕般口感的歐菲香，打造出帶有奶香的焙茶歐菲香。「一〇八抹茶茶廊雙層焙茶歐菲香」以焙茶歐菲香為底沾裹焙茶可可沾醬，最後半邊灑上豆香粉，茶香與豆香兼具；「一〇八抹茶茶廊抹茶焙茶歐菲香」則沾上豐富茶香的抹茶可可沾醬，半邊再灑上翠綠抹茶粉，雙茶一次滿足；而以巧克力波堤沾裹香醇焙茶可可沾醬的「一〇八抹茶茶廊焙茶巧克力波堤」，吃得到完美焙茶搭配巧克力。
Mister Donut x 一〇八抹茶祭典，3/21正式上市，並推出限時6天至3/26(日)「甜甜圈買6送3」優惠活動，活動期間挑選9個甜甜圈/點心，需含1款指定商品，其中3個由Mister Donut招待。限39元甜甜圈，可補差價換購價高商品，優惠不得併用；7-ELEVEN門市 Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務不適用本優惠。
而指定商品為一〇八抹茶茶廊抹茶蕨餅巧貝、一〇八抹茶茶廊豆香抹茶生波堤、一〇八抹茶茶廊雙層豆香抹茶生波堤、一〇八抹茶茶廊雙層焙茶歐菲香、一〇八抹茶茶廊抹茶焙茶歐菲香、一〇八抹茶茶廊焙茶巧克力波堤、一〇八抹茶茶廊生抹茶波堤、一〇八抹茶茶廊雙層抹茶波堤、一〇八抹茶茶廊蜜糖抹茶波堤、厚豆香蜜糖波堤。