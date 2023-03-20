王品燒肉19元爽吃雪花牛、加1元多1杯生啤　留言賺5000元

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「Oh my!原燒」慶祝19歲生日，4月底前內用消費多人套餐，只要出示活動圖片，可享「19元加購嚴選雪花板腱牛」（價值218元）；身分證出生月份及日期有「1」或「9」，1個數字就送1隻草蝦，若4碼全中直接放大1.5倍量送6隻草蝦；凡同樣2004年出生、今年滿19歲的民眾到店用餐，再加碼「送3隻草蝦」；消費指定單點啤酒，還可享「第2杯任選5折」優惠。
最肉：加入LINE好友領券，招待「美國櫻花牛肋條」
現在加入最肉LINE好友，領取贈菜券、內用消費滿500元，憑券贈送「美國櫻花牛肋條」（價值300元）。3/31前下載「瘋美食APP」領取優惠券，到燒肉餐酒館「最肉」消費滿500元，可享169元加購「澳洲全血和牛牛舌」（原價360元）；或以69元加購「蜜桃薑汁蘋果Highball」（原價180元），單次消費擇一使用。且單筆消費滿3,000元，額外再送150點瘋點數。
肉次方：LINE新好友領券免費吃帶骨牛小排！加1元多1杯生啤
即日起到3/31，加入「肉次方」LINE新好友並完成認證，獲得專屬好禮2選1兌換券，可選內用兌換「帶骨牛小排」一份，或外帶「巧克力布朗尼」一份。5月底前到「肉次方」每點一杯1500ml生啤酒，即享「加1元多1杯」400ml生啤。
王品集團：隱藏版優惠！留言抽5,000元大禮
王品集團歡慶30周年，推出《王品三十 一起吃飯就是最好的事》全新形象片，4/30前至YouTube影片下方留言，分享在王品集團印象深刻的一頓飯，將抽出30位粉絲送「王品瘋美食App」瘋點數500點，以及3位粉絲送瘋點數5,000點。以1點可折抵1元消費來算，相當於現賺5,000元。
通用於王品集團25個品牌、全台306家門店的「王品集團商品卡」也同步釋出優惠，4/30前購買「500元商品卡」滿2萬元可打98折，且可併用餐廳贈菜、打折等活動，等同「折上折」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！