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各地高溫上看34度！連4天「暖熱如夏」　下波變天時間曝

▲今天開始到週四前，台灣各地氣溫逐日爬升，體感漸偏暖熱，各地區的最高氣溫將升至攝氏32度至34度。（圖／記者張志浩攝）
▲今天開始到週四前，台灣各地氣溫逐日爬升，體感漸偏暖熱，各地區的最高氣溫將升至攝氏32度至34度。（圖／記者張志浩攝）

記者張志浩/綜合報導

本週開工第一天，今（20）日清晨北部、東半部雲層較多，不過中央氣象局表示，從今天開始到週四（3/23）前台灣各地氣溫逐日爬升，體感漸偏暖熱，其中週三（3/22）和週四氣溫最高，週五（3/24）之後稍降溫且雲量增多，週末兩天（3/25至3/26）有東北季風增強影響，北部、東半部將有局部雨，請民眾持續留意最新天氣資訊。

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日白天起至週五，南方氣團逐漸增強，今明（3/21）兩天西半部晴時多雲，東半部為多雲時晴、偶有局部零星降雨；氣溫逐日漸升，早晚偏涼，日夜溫差大。今日各地區平地氣溫則是，北部攝氏15至27度，中部攝氏16至30度，南部攝氏17至32度，東部攝氏16至30度。

▲20230319氣象局一週天氣（圖／中央氣象局提供）
▲中央氣象局表示，未來一週的天氣都較為穩定，降雨機率也較低，提醒民眾珍惜水資源，溫度變化幅度仍大的情況下也務必適時增減衣物。（圖／中央氣象局提供）
吳德榮提及，最新模式模擬顯示，週三至週五各地大都晴時多雲，「暖熱如夏」，各地區的最高氣溫將升至攝氏32度至34度，台東地區因氣流過山、沉降增溫，氣溫會升至攝氏35度以上，西半部清晨及金馬易有霧。週六受到鋒面影響，北部及東半部有局部短暫雨；北台氣溫下降、天氣濕涼，其它地區氣溫略降。

此外，吳德榮指出，下週日起（3/26至3/29），鋒面在華南至台灣一帶活動，期間鋒面雨帶有觸及台灣的機率，對北部、東半部影響較大，愈往南所受影響愈小；由於是第7至10天的模擬，降雨的時空分布，有較大的「不確定性」，模式也不斷調整，需要持續觀察。

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