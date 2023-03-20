BLACKPINK本尊真的美？現場粉絲一致點名她：差太多了
南韓大勢女團BLACKPINK暌違4年來台舉辦世界巡演，兩天吸引近9萬人朝聖，有無法親自到場一睹4位女神風采的「BLINK」（粉絲暱稱）發文，詢問偶像本尊跟影片是否有差異，多數BLINK認為Jisoo差別最大。
記者楊穎軒／綜合報導
一名BLINK在Dcard以「四閨女本人跟影片有差嗎」發問，指自己因為家裡有聚會真的沒辦法去看演唱會，「想問去看現場的各位blink，四閨女本人有沒有讓你們驚艷（豔）到嗎？」
貼文一出，引來許多看過演唱會的BLINK回覆，一致推崇28歲Jisoo（金智秀）最讓人驚豔，「朋友在現場，他說金智秀本人好看到炸」、「秀的顏值已經超過人類語言能形容的極限了」、「Jisoo本人真的是絕世美女...照片都是來亂的」、「差太多了！Jisoo不上相這件事是真的！ 本人超級超級漂亮，尤其彩排淡妝真的就是女神降臨」、「雖然超遠、銀幕超斜，但還是可以感受到秀的美貌」、「秀是獨立在她們之外的那一級」、「本人真的美炸」！
BLACKPINK昨（19日）第二場演出在晚上8點33分結束，原定要直接飛回韓國，但因當地起大霧取消，改至今上午的班機，Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa凌晨6點45分到機場，Lisa率先抵達，她一下車沒發現有媒體與粉絲送行，愣了幾秒才回頭揮手示意，Rosé則大方下車給大家拍照，並揮手跟粉絲道別，隨後Jisoo、Jennie依序到達小港機場，快步進入國賓室VIP通道通關。