「政令宣導」108課綱　學生團體批教育部把兒權當兒戲

我是廣告 請繼續往下閱讀
108課綱倡議計畫共同發起人，台大政治系學生李瑞霖表示，在現行教育政策仍然出現許多問題的情況下，教育部卻想以政令宣導的形式強迫學生接受這些政策問題與瑕疵。依據兒童權利公約精神，教育部辦理學生論壇、提供學生友善的表達意見平台，甚至是廣納學生參與教育政策研修才是正確的回應方式。教育部卻不願意直面問題，甚至希望把問題「解除列管」，為此表達遺憾。
108課綱倡議計畫團隊也提到，即便新課綱施行已屆4年，目前教育現場對於考招制度與學習歷程檔案的看法，與第一屆並無太大的差異。
一位目前就讀高雄女中高一的學生表示，雖然學習歷程有助於鼓勵學生參加更多活動，並進行課後回顧，但是「學習歷程非常花時間，截止期限壓在放假後沒多久，平常課業已經很繁重了，還需要花時間去整理」。
108課綱倡議計畫團隊指出，在大學升學與考招部分，學生的意見往往被政府忽視，即使在2022年教育部在學生論壇提出3個分科加考國英的方案與配套措施，招聯會仍然以「由於國文、英文高三範圍是加深加廣選修，無法統一命題」為由，除了不採納學生意見之外，也與教育部數個月前的說法自相矛盾。
一位台中的高中教師表示，學生現在會認為「如果我學測考得好，要個人申請的話，那我高三再認真做檔案就好」、「如果我可以參加繁星計畫，那我就不用認真做檔案」，因為成績老實說還是最重要的。