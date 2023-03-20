吳欣岱批時力「言論天真」！邱顯智：基進竟繼承兩蔣套路
時代力量黨主席王婉諭前（18）日，接受《NOWnews今日新聞》專訪稱台灣基進黨消費「抗中保台」後，遭北市黨部主委吳欣岱痛批「言論天真」，對此，時代力量立委邱顯智也在臉書上回擊，在兩蔣政權統治臺灣的戒嚴時代，凡是批評政府的，都是挑撥政府與人民感情的中共同路人，沒想到這個套路竟是由自稱獨派勢力的臺灣基進來繼承。
記者陳苾暐／綜合報導
邱顯智指出，台灣基進認為「抗中保台」與「監督民進黨」只能二擇一，凡是認真監督民進黨的，都是不願抗中保台的中共同路人，不過事實卻恰好相反，不願認真監督民進黨，連抗中保台都做不到，更不要說其他內政議題了。
邱顯智接著說明，民進黨在2020大選前通過不痛不養的《反滲透法》，擱置時力、基進皆有版本的《代理人法》，質疑基進是否拿出平常監督時力力道的十分之一，來要求立院過半的民進黨儘速完成立法，且當民進黨與國民黨聯手，五度擱置財團法人納管宗教法人付委審查時，在陳柏惟罷免案時期大談宮廟滲透的基進，有發出聽得見的聲音嗎？
邱顯智文末說到，上訴案例就可以證明，時力堅定推動，基進默不作聲，連抗中保台都不敢督促民進黨的政黨，我實在不知道有什麼立場指著時力說教，還時不時扣上紅帽子，這種行為只是在追求政治利益，還會弄臭抗中保台，降低國家正常化的正當性。