馬英九赴陸行與蔡英文訪美撞期　基金會解釋：完全是巧合

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馬英九赴陸行成員包括蕭旭岑、馬英九基金會最高顧問曾永權、馬英九辦公室主任王光慈、政治大學教授邱坤玄及廖元豪，及馬英九3個姐姐、1個妹妹皆會前往，至於夫人周美青則不會出席。
蕭旭岑今說明，馬英九卸任後相當關心兩岸事務，在東吳大學擔任講座教授多年，上課與很多陸生互動皆深切認為，兩岸近幾年進入中斷，若能讓年輕人重新交流對話，「一定能降低緊張情勢」，兩岸最重要的是年輕人交流，越認識彼此每增進一份情誼，風險就會減少一分，買再多武器都不如讓兩岸年輕人認識彼此深入交流。
蕭旭岑提到，馬英九今年7月將屆滿73歲，從事兩岸工作近40年，從未去過大陸，也是台灣極少數未曾訪問過大陸的政治人物，中華文化講究慎終追遠，基於為人子孫孝道，「考量馬前總統年過70，此時赴大陸祭祖實屬必要。」
對於外界關心，是否安排與中國國家領導人習近平，或與大陸高層官員會面？蕭旭岑說，此行單純是到大陸祭祖，路線安排在華中地區，並沒有到安排北京，路徑圖都很清楚，至於見到什麼層級人員，「我們客隨主便。」
此外，蕭旭岑也表示，馬前總統遭蔡政府延長2年管制期限，從2012年卸任直到2021年才解禁，加上遇到新冠肺炎大流行，無法到大陸祭祖，而今年初大陸疫情也解封，春暖花開是合適時機到大陸掃墓。
值得注意的是，蔡英文將於本月底出訪中美洲國家，期間將過境美國。考量馬英九大陸行時間點衝突，引發外界揣測聲浪。蕭旭岑指出，完全不知道蔡總統到美國行程，他們是農曆年前就開始規劃，「這完全是巧合」；他強調，此行是祭祖與學生交流，不會有太多政治性考量，也不預期會碰到誰，而九二共識為馬英九闡述，就不用再多說。
至於涉台官員將如何稱呼馬英九？蕭旭岑說，馬英九到哪裡都是中華民國前總統，這點無庸置疑，但兩岸互不承認主權；因此，2015年馬習會就稱呼對方先生，這次大陸方面也會用「馬英九先生」尊稱。