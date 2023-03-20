Joeman預言成真！買房課程秒遭砲轟 1天驚人銷售額曝光
百萬網紅Joeman日前與超商7-11聯名推出鮮食，結果評價相當兩極，不過當下也立即拍片做出回應並且調整商品相關爭議。然而近日，Joeman突然宣佈自己要推出線上課程，是關於「買房」的祕技，開出早鳥優惠3980的價格，坦言自己「可能很快就被炎上」，然而課程上線才一天，果不其然又被網友狠狠酸了一頓！不過銷售成績仍舊是相當的不錯。
記者張嘉哲/綜合報導
近年來線上課程越來越多元，許多網紅也紛紛跟上這股風潮，像是愛莉莎莎的「自媒體銷售學」，理科太太的「諮商筆記」等等，推出後都是備受討論。而Joeman（九妹）近日也表示推出線上課程，名為「超實用買房秘技」，主要是想把自己定位成房產新手，透過與專家對談，讓購買課程的學生了解買房各種細節，目前課程打出早鳥優惠價則是3980元，預計 2023/05/23 開課。
然而在影片介紹中，Joeman也開玩笑表示「現在身上還有餘溫，然後我覺得可能很快又要再被炎上了」。果不其來，課程才上線不到半天，Dcard直接充斥許多九妹的文章，有網友提到「他不是只拍了一些豪宅賞屋的影片嗎，這樣也能賣購屋教學的線上課程了？ 民眾還真好賺」、「傻眼，他不是只是開箱豪宅嗎？這也能上課喔」、「711的下一波商品都還沒有頭緒，就又開新戰場，不愧是九面玲瓏的人」、「看到莎姊薛翻受不了」、「真的在割Joe菜了各位」。
然而，現在「超實用買房秘技」課程已經上線一天，截至20日上午10點，已經有1748位客人上門購買課程，募資進度突破3496%，純銷售額高達695萬元，相當的驚人，顯見Joeman的人氣也表示平常開箱豪宅、談論房產相關知識備受民眾喜愛。Joeman也在臉書上透露「賣課之後看房單元還是會持續推進，不用擔心會因的消失，非常感謝大家的支持」。