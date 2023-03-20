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機車顧路！阿伯狂踏「神桿」自救失效　網看傻：那是中柱

▲阿伯企圖踏「踩發桿」啟動熄火的機車，未料卻踩到「中柱」，機車當然沒有「踩發」。（圖／翻攝自臉書「重機車友❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」社團）
▲阿伯企圖踏「踩發桿」啟動熄火的機車，未料卻踩到「中柱」，機車當然沒有「踩發」。（圖／翻攝自臉書「重機車友❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」社團）

記者徐銘穗/綜合報導

機車半路「ㄉㄧㄠˊ掐」發不動，老派燃油機車左側有根名為「踩發桿」的神桿能自救。日前有一名阿伯遇上相同困擾，不過他怎麼猛力「踩踏」都發不動熄火的機車，隱身在旁的觀察者發現，原來阿伯踩的不是踩發桿，而是「中柱」。影片曝光後讓網友笑翻，「這個踩到足底筋膜炎都不會發動！」

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原PO在臉書「重機車友❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」社團轉傳這段影片，拍攝視角由駕駛座往前拍去，只見一名頭戴安全帽的阿伯，在銀行前方人行道努力「踩發」熄火的黑色機車，過程中疑對愛車「恨鐵不成鋼」，無奈重重拍打椅墊一下。原PO直呼「中柱當踩發桿踩，前輪好像也沒有什麼氣 暈倒」

▲過去「踩發桿」幾乎是化油器機車標配，不過現在只有極少數新型車才有得加價購。（圖／翻攝自SUZUKI官網）
▲過去「踩發桿」幾乎是化油器機車標配，不過現在只有極少數新型車才有得加價購。（圖／翻攝自SUZUKI官網）
網友看完傻言留言，「看他踩的那麼認真，都不好意思跟他講了，怕傷害到他的心靈」、「中柱當時害怕極了」、「這個踩到足底筋膜炎都不會發動！」、「這台車沒有踩發吧」、「都2023年了，還有人把中柱當踩發桿」、「跟他說踩太小力了，再大力一點試試看，再大力一點就立起來了。」、「現在還有腳踏發動的車嗎？」

據了解，過往傳統的的化油器機車都配有「踩發桿」，通常設在機車左側馬達上方，如果突然發不動機車，靠這根還能夠臨時應急一下。只是現在踩發桿逐漸消失，對年輕車友來說只剩下「傳說」，僅有極少數新型機車保有腳踏啟動桿，但須加價購。

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