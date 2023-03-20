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全民普發6000！登記入帳順序出爐　身分證尾數0、1先領

▲全民普發6000！登記入帳順序出爐，身分證尾數0、1先領。（圖／記者潘毅攝）
▲全民普發6000！登記入帳順序出爐，身分證尾數0、1先領。（圖／記者潘毅攝）

記者林盈君／綜合報導

【 3/20 10:15 發稿 ｜ 11:20 更新：新增登記流程 】

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全民普發6000！領取方式共有5種，只有「登記入帳」需要線上登記，其他4種包括ATM領現、郵局領現、直接入帳及造冊發放。

▲全民普發6000。（圖／財政部）
▲全民普發6000。（圖／財政部）
本月22日起，「登記入帳」於上午8時開放網站登記，今（20）日，財政部舉行「全民共享普發現金宣導網站上線暨線上分流登記說明」記者會，決定身分證字號、居留證號尾數分流順序如下：

※登記日期：

●3月22日　身分證字號或居留證尾數0、1

●3月23日　身分證字號或居留證尾數2、3

●3月24日　身分證字號或居留證尾數4、5

●3月25日　身分證字號或居留證尾數6、7

●3月26日　身分證字號或居留證尾數8、9

另外，ATM領現：免登記，等預算三讀公布生效後會公告開始日；郵局領現：免登記，等預算三讀公布生效後會公告開始日；特定對象為直接入帳。已有例行性領取政府津貼或年金者，政府直接匯入現有撥款帳戶，免登記，預算三讀公布生效後第5個工作日入帳，只要補登存摺或上普發現金官網查詢入帳結果即可。

※「登記入帳」方式4步驟一次看：

1.開放登記時間：自2023年3月22日上午8時起

2.登記網站：全民共享普發現金官網

3.登記流程：開放登記日起前5日（3月22日至3月26日）採身分證或居留證號尾數分流，僅對應的身分證或居留證號尾數符合資格的民眾才能夠登記；3月27日開始則不限尾數，想要利用登記入帳的民眾都可以利用線上登記系統。

▲本月22日起，「登記入帳」於上午8時開放網站登記，今（20）日，財政部舉行「全民共享普發現金宣導網站上線暨線上分流登記說明」記者會，決定身分證字號、居留證號尾數分流。（圖／財政部）
▲本月22日起，「登記入帳」於上午8時開放網站登記，今（20）日，財政部舉行「全民共享普發現金宣導網站上線暨線上分流登記說明」記者會，決定身分證字號、居留證號尾數分流。（圖／財政部）
●國民身分證字號或中華民國居留證字號

●金融機構(含郵局)帳號

●發放對象健保卡卡號

4.領取時間：預估將在預算三讀公布生效後5個工作日起開始陸續撥款入帳。

▲本月22日起，「登記入帳」於上午8時開放網站登記，今（20）日，財政部舉行「全民共享普發現金宣導網站上線暨線上分流登記說明」記者會，決定身分證字號、居留證號尾數分流。（圖／財政部）
▲本月22日起，「登記入帳」於上午8時開放網站登記，今（20）日，財政部舉行「全民共享普發現金宣導網站上線暨線上分流登記說明」記者會，決定身分證字號、居留證號尾數分流。（圖／財政部）

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