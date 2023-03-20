7-11咖啡怎麼囤杯最賺？省錢喝法曝　一招比買1送1更便宜

板金飛彈來襲！國道賓士高速追尾　釀貨車翻滾3圈慘解體

▲黃男駕駛賓士車，疑因車速過快，直接追撞前方由吳男駕駛的小貨車車尾。（圖／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）
▲黃男駕駛賓士車，疑因車速過快，直接追撞前方由吳男駕駛的小貨車車尾。（圖／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

記者陳苾暐／綜合報導

國道1號北向47.1公里、林口爬坡段，昨（19）日發生一起嚴重車禍，當時一名黃姓男子（45歲）開著賓士車，疑因車速過快，直接追撞前方由吳姓男子（54歲）駕駛的小貨車車尾，導致小貨車失控又衝往護欄，翻滾3圈後才停下，所幸2名駕駛皆有正確繫妥安全帶，除擦挫傷外無生命危險。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，昨天上午6時28分，黃男駕駛賓士沿國道1號外側車道北上，不料疑因車速過快，意外衝撞前方的小貨車，強大衝擊力，讓遭撞的吳男當場失控翻覆，2車還一度磨出火花，直到小貨車滾了3圈後才橫躺在路肩，但車輛已近乎全毀，零件也散落一地。

▲小貨車失控後又衝往護欄，翻滾3圈後才停下。（圖／翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）
▲小貨車失控後又衝往護欄，翻滾3圈後才停下。（圖／翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）
事後有目擊民眾將行車紀錄器放上網，並表示當天自己開錶速110公里巡航時，突然有一枚「鈑金飛彈」飛過，幸好不是來攻擊我的，願小貨車駕駛平安；影片曝光後，瞬間引起網友熱議，不少人也留言諷刺到「真的跟被一枚飛彈攻擊沒兩樣，希望貨車駕駛平安無事」。

▲賓士疑因車速過快，意外衝撞前方的小貨車。（圖／）
▲賓士疑因車速過快，意外衝撞前方的小貨車。（圖／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）
對此，國道警方則指出，獲報後立刻派員趕往現場協助，所幸2名駕駛皆有繫上安全帶，才沒有在翻覆時遭甩出車外，送醫後已無大礙，事故現場也順利於當天7時許排除，經查，肇事雙方酒測值皆為0，詳細原因還有待進一步調查。


國1嚴重車禍！北上204.3K「10車連環撞」　釀7人送傷送醫

台中神岡桶屍命案！酒店女涉重嫌遭羈押　今依殺人罪起訴

新莊車禍事故！遊覽大客車自撞分隔島　駕駛意識模糊送醫

新北瑞芳台2線車禍！曳引車失控自撞、佔據雙向車道

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀