板金飛彈來襲！國道賓士高速追尾 釀貨車翻滾3圈慘解體
國道1號北向47.1公里、林口爬坡段，昨（19）日發生一起嚴重車禍，當時一名黃姓男子（45歲）開著賓士車，疑因車速過快，直接追撞前方由吳姓男子（54歲）駕駛的小貨車車尾，導致小貨車失控又衝往護欄，翻滾3圈後才停下，所幸2名駕駛皆有正確繫妥安全帶，除擦挫傷外無生命危險。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，昨天上午6時28分，黃男駕駛賓士沿國道1號外側車道北上，不料疑因車速過快，意外衝撞前方的小貨車，強大衝擊力，讓遭撞的吳男當場失控翻覆，2車還一度磨出火花，直到小貨車滾了3圈後才橫躺在路肩，但車輛已近乎全毀，零件也散落一地。
事後有目擊民眾將行車紀錄器放上網，並表示當天自己開錶速110公里巡航時，突然有一枚「鈑金飛彈」飛過，幸好不是來攻擊我的，願小貨車駕駛平安；影片曝光後，瞬間引起網友熱議，不少人也留言諷刺到「真的跟被一枚飛彈攻擊沒兩樣，希望貨車駕駛平安無事」。
對此，國道警方則指出，獲報後立刻派員趕往現場協助，所幸2名駕駛皆有繫上安全帶，才沒有在翻覆時遭甩出車外，送醫後已無大礙，事故現場也順利於當天7時許排除，經查，肇事雙方酒測值皆為0，詳細原因還有待進一步調查。