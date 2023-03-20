7-11普發6000元放大術！到門市ATM領 特大杯咖啡買1送1
政府普發6000元政策將上路，各通路摩拳擦掌推出「放大術」搶賺商機。3月22日上午8點起開放民眾上網登記普發6000元領取方式，7-11今（20）率先宣布，只要民眾選擇「ATM領現」，不登記直接入帳，而是到全台7-11門市內的ATM領取，就另外加碼特大杯美式、冰品、飲品、零食買1送1。
記者黃韻文/綜合報導
7-ELEVEN響應普發6000元政策，若是民眾在門市內ATM領取，再享指定商品買1送1起優惠，包括特大美式咖啡、大杯卡布奇諾、精品美式咖啡、黑糖珍珠撞奶、冰淇淋紅茶、老虎芝士流心雪糕、老虎堂黑糖波霸厚雪糕、奧利奧捲心酥、Mini口口香、DARLIE好來薄荷牙膏，都享同品項買1送1，另有午后時光重乳奶茶、Cheers氣泡水同品項買2送2。
普發6000元5大領取管道有登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳及造冊發放。其中登記入帳將於後（22）日上午8時開放網站登記，要注意的是，前5日登記（3月22日至26日）採身分證字號、居留證號尾數分流。
📌6000官網（https://6000.gov.tw）
◾3月22日：身分證字號或居留證尾數0、1
◾3月23日：身分證字號或居留證尾數2、3
◾3月24日：身分證字號或居留證尾數4、5
◾3月25日：身分證字號或居留證尾數6、7
◾3月26日：身分證字號或居留證尾數8、9