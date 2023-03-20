癡情男女墜詐網　雄警與行員合力攔阻保住受害者積蓄

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都沒見過面，網路上不認識的人隨便開口你就要借錢給他？別上當了！」員警對蔡女不斷的勸說，蔡女仍舊半信半疑，直到警方分享網路新聞案例，且匯款之帳戶已被列為人頭警示帳戶，蔡女才驚覺「戰地戀情」只是夢一場。
無獨有偶，高雄49歲王姓男子半年前透過LINE認識化名「小嫻」的香港籍長髮正妹，雙方以老公老婆相稱，近日小嫻稱母親罹癌急需用錢，欲向王男借15萬元，王男到銀行欲匯款，警方獲報查出是警示帳戶，幫助王男保住血汗錢。
經三民二分局調查發現，王男於半年前透過LINE認識一化名為「小嫻」的女子，雙方以老公老婆相稱，近日小嫻稱母親罹患癌症急需用錢，欲向王男借15萬元。
據了解，王男先前曾匯款給對方，對於警方詢問匯了多少錢，王男推說忘了匯多少錢了，警員勸他，人都沒有見到，不要再匯錢給對方了，王男最終看穿這網路愛情陷阱，更對員警及行員的協助深表感激。
警方呼籲，民眾網路交友陷阱多，要求購買大面額遊戲點數並翻拍序號等，應提高警覺，落實「一聽二掛三查證四報案」之口訣要領，詐騙集團詐騙手法不斷推陳出新，詐騙分子多利用人性弱點設計橋段，民眾務必提高警覺，如有接獲疑似詐騙訊息，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線進行查證或就近前往鄰近派出所諮詢，以防止被騙。