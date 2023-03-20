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特企／富品靜心危老案動土　攜手打造安心住宅

▲董事長曾富瑋表示，秉持誠信為本與地主共創嶄新家園，非常感謝地主信任並委託交由富品建設著手進行危老更新，攜手打造安心住宅。（圖／品牌提供）
▲董事長曾富瑋表示，秉持誠信為本與地主共創嶄新家園，非常感謝地主信任並委託交由富品建設著手進行危老更新，攜手打造安心住宅。（圖／品牌提供）

本報訊

台北市都更五箭發布後，有危老案率先成功動土。台北市景美區景華街連三棟逾47年老公寓，在地主委託富品建設協助複合式合、委建之下，已於（3/18）舉辦動土典禮，預計115年後完工。

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富品建設董事長曾富瑋表示，該案「富品靜心」因綠建築、耐震等豐富設計拿到最高40%容積獎勵，預計115年完工，為地主打造為地上13樓、地下3樓、標準層3.6米高、含四戶店鋪共40戶的全新耐震住宅大樓。

原地主表示，「富品靜心」原為連棟三～四層的老舊建物，基地有246坪，共有20位老鄰居，大家歷經多次地震，房子出現多處裂痕、壁癌，成天驚心膽顫，經過住戶推薦，找上都更危老有口碑的富品建設，看上富品公開透明，以及模式多元可合建、委建，客製化每位地主需求，「一條龍服務，讓我們方便又安心。」

富品建設指出，「富品靜心」案居住條件完善，緊鄰靜心高中，人文氣息濃厚，靜心高中自45年由蔣緯國創辦，以書香薈萃著名，「先成人，再成才」的教育理念，透過探索體驗，培育出許多優秀人才，地靈人傑。此外，四周公園林立，綠覆率高，包括仙岩公園、景華公園、興隆公園、景豐公園、文山景美運動公園等。仙岩公園有座山丘上環山步道環繞，提供附近居民登高健行之樂；興隆公園中心有一觀景湖，園中設有溜冰場、兒童遊戲區與體健設備等設施，休憩場所多，生活機能絕佳。

▲（左起）興福里里長、富品建設董事長曾富瑋、萬松營造董事長鄭有文、王志祥建築師、地主代表。（圖／品牌提供）
▲（左起）興福里里長、富品建設董事長曾富瑋、萬松營造董事長鄭有文、王志祥建築師、地主代表。（圖／品牌提供）
根據最新官方數據顯示，危老條例自106年公布，截止至112年3月9 日，台北市迄今申請案量達到了894件，核准案件也達797件，台北市長蔣萬安近日為都更再射五箭，要加速推動台北市的老舊建築都市更新，北市府將透過「降門檻、法放寬、速通關、排障礙、加碼辦」等5項行動措施，打造台北成為安居城市。

曾富瑋期待「富品靜心」透過危老重建的方式，將原本有安全疑慮的老舊建物整合變身為新式住宅耐震大樓，成為鄰近指標案，為地主帶來新氣象，富品建設也會一本初衷，堅持幫客戶把關，打造安全避風港及傳世好宅。
 

▲曾富瑋表示，北市景美二小段是富品建設在台北市的第一個危老案，大環境窒礙難行下，本案仍順利完成融資、進度超前，未來也將全力展現團隊專業，盡心改造市容及維護民眾居住安全。（圖／品牌提供）
▲曾富瑋表示，北市景美二小段是富品建設在台北市的第一個危老案，大環境窒礙難行下，本案仍順利完成融資、進度超前，未來也將全力展現團隊專業，盡心改造市容及維護民眾居住安全。（圖／品牌提供）

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