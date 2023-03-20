特企／富品靜心危老案動土　攜手打造安心住宅

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原地主表示，「富品靜心」原為連棟三～四層的老舊建物，基地有246坪，共有20位老鄰居，大家歷經多次地震，房子出現多處裂痕、壁癌，成天驚心膽顫，經過住戶推薦，找上都更危老有口碑的富品建設，看上富品公開透明，以及模式多元可合建、委建，客製化每位地主需求，「一條龍服務，讓我們方便又安心。」
富品建設指出，「富品靜心」案居住條件完善，緊鄰靜心高中，人文氣息濃厚，靜心高中自45年由蔣緯國創辦，以書香薈萃著名，「先成人，再成才」的教育理念，透過探索體驗，培育出許多優秀人才，地靈人傑。此外，四周公園林立，綠覆率高，包括仙岩公園、景華公園、興隆公園、景豐公園、文山景美運動公園等。仙岩公園有座山丘上環山步道環繞，提供附近居民登高健行之樂；興隆公園中心有一觀景湖，園中設有溜冰場、兒童遊戲區與體健設備等設施，休憩場所多，生活機能絕佳。
根據最新官方數據顯示，危老條例自106年公布，截止至112年3月9 日，台北市迄今申請案量達到了894件，核准案件也達797件，台北市長蔣萬安近日為都更再射五箭，要加速推動台北市的老舊建築都市更新，北市府將透過「降門檻、法放寬、速通關、排障礙、加碼辦」等5項行動措施，打造台北成為安居城市。
曾富瑋期待「富品靜心」透過危老重建的方式，將原本有安全疑慮的老舊建物整合變身為新式住宅耐震大樓，成為鄰近指標案，為地主帶來新氣象，富品建設也會一本初衷，堅持幫客戶把關，打造安全避風港及傳世好宅。