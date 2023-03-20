普發6千元！3/22網路登記順序出爐　入帳等總統公告後5天

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財政部今日與數發部共同召開記者會，邀請金管會、中華郵政、財金資訊公司及關貿網路等機構參與，進一步說明普發現金領取方式及介紹宣導網站內容，希望民眾了解普發現金各種領取方式，並選擇最適合自己的方式。
財政部國庫署副署長馬小惠說明，為讓民眾即時取得普發現金正確資訊，避免遭詐騙，財政部建置「全民共享普發現金」宣導網站及客服專線「1988」，並於今日上午10時起正式上線，並將於3月22日起開放登記入帳登記作業，民眾須認清政府專責網站「https://6000.gov.tw」辦理登記，近日已陸續有詐騙集團透過名稱相似的假網站企圖誘騙民眾，已通報警調單位查處並由相關機關封鎖該網站。
至於普發現金的發放方式，有「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「特定偏鄉造冊發放」等5種方式，阮清華表示，避免造成壅塞，這5種方式不是同時啟動，會有先後順序，直接入帳、特定特定偏鄉造冊發放及登記入帳優先，再來是ATM領現，最後是郵局領現，民眾也可透過網路進入6000官網（https://6000.gov.tw）點選「最新消息」，即可連結至宣導網站查詢「誰能領」、「如何領」、「常見問題」、「最新消息＆法規」、「防詐騙專區」等資訊或撥打1988免付費客服專線獲得即時服務。
有關直接入帳方式的對象，除原規劃的勞保年金、職保年金、國民年金（含原住民給付）、老農津貼（含農民退休儲金）、勞工退休金月退休金、身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼、安置兒少等，將新增公費就養榮民。至於ATM領現及郵局臨櫃領現確切開放時間，尚待行政院公布，不過，依據目前規畫，應會在總統公告後14天開放ATM領現，再隔7天開放郵局領現。
此外，因應3月22日即將開放「登記入帳」網路登記，登記期間前5日，即3月22日至3月26日，採以身分證或居留證號尾數分流方式進行線上登記，3月22日首日開放身分證字號或居留證尾數「0、1」上網登記，3月23日開放尾數「2、3」登記，3月24日則是尾數「4、5」，3月25日尾數「6、7」，3月26日再開放尾數「8、9」上網登記。
數位部次長李懷仁說明，若是選擇「登記入帳」的民眾，只要在手機、平板及電腦上進入到6000官網（https://6000.gov.tw），輸入身分證字號或居留證號碼、希望入帳的本人金融機構帳號及健保卡號，在「登記結果」 頁面出現後，即完成登記。完成登記後，也可以在3月28日起回到網站查詢已登記的相關資訊。
李懷仁也提醒，若登記網站流量尖峰，會啟動「等待室」機制，民眾看到等待室的頁面時，不要關閉瀏覽器，先備妥身分證或居留證號、健保卡號及本人的金融帳戶等相關資料，在等待室稍等，瀏覽器會自動重新整理並進入登記網站。
李懷仁強調，無論什麼時間點上網登記，均會在特別預算由立法院完成三讀且總統公布生效後陸續入帳，登記系統也將持續提供服務至少6個月，民眾無需擔心，不必搶在第一時間登記。至於想要使用ATM領現跟郵局臨櫃的民眾，都不需要先做線上登記，特定對象直接入帳跟特定偏鄉造冊發放，也不需要先做線上登記。