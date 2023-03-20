全民普發6000！登記入帳順序出爐　身分證尾數0、1先領

登記士林大同立委初選　王世堅：從哪裡跌倒從哪裡站起來

▲台北市議員王世堅在支持者的陪同下，前往市黨部登記參選士林大同區立委初選。（圖／記者呂炯昌攝，2023.03.20）
▲台北市議員王世堅在支持者的陪同下，前往市黨部登記參選士林大同區立委初選。（圖／記者呂炯昌攝，2023.03.20）

記者呂炯昌／台北報導

民進黨今（20）日開始立委初選領表登記，儘管民進黨中執會日前已通過「誠信條款」，但仍有不少現任議員想挑戰現任立委，台北市議員王世堅今日登記參選士林、大同區立委初選，他指出，投入士林大同區初選是因為15年前立委選舉在這個選區落敗，「從哪裡跌倒就從哪裡站起來」，也懇請選民支持他可以轉換跑道。

我是廣告 請繼續往下閱讀
上午10點在市議員洪健益、劉耀仁、吳沛憶、許家蓓、張心潔、士林大同區里長與支持者陪同下，王世堅來到民進黨台北市黨部領表登記參選。王世堅登記完受訪表示，「我信賴，但是不信邪，所以我來了」，選擇士林大同其實從哪裡跌倒，從哪站起來，15年前立委選舉他在士林大同區跌倒，所以在這裡站起來。

王世堅表示，中山大同都是他的本命區，吳怡農是年輕優秀的好人才，這兩次我都全心幫忙吳怡農輔選，即便輸了，他還是一樣鼓勵吳怡農繼續耕耘，鼓勵他跟基層盟友報告，「在中山區，我就像媒人婆，哪有媒人婆上花轎的？」他繼續鼓勵吳怡農參選，吳怡農若能進到國會對於他創立的「壯闊台灣」會有更多的資源、更大的助力來推動，王世堅再次強調，即便吳怡農沒參選，他在中山北松山區就像媒人婆，媒人婆不能上花轎的。

媒體詢問正面對上現任立委何志偉有沒有其他隱含意義？王世堅表示，這些來支持他的基層里長都是他數十年的好朋友、生死之交，他15年前落選沒有放棄他，甚至還陪他去跳海，他非常意外有那麼多市議員與基層好朋友來支持他。

王世堅懇請選民們支持他轉換跑道，懇請選民們原諒他來參與初選，「我有能力、我有經驗，我知道國家問題是那些，我有問政能力經驗，相信可以為國家多做事，所有國家建設應該建立在傾聽基層聲音」，這20多年來一直跟基層朋友，尤其在場的各位好里長，在選區內把民眾希望轉給議員立委的聲音，都完整轉達，這些聲音他們都聽到了。

王世堅說，以我們國家現在面臨的問題，很可能不是他在台北市議會可以乾著急，可以處理解決的，所以幾經思量就堅定考站出來，不管對的對象是誰、有多強大，懇請選民們原諒他，同時允許他能轉換跑道。

▲台北市議員王世堅。（圖／記者呂炯昌攝， 2023.03.20）
▲台北市議員王世堅。（圖／記者呂炯昌攝， 2023.03.20）

王世堅20日登記參選立委　將上演「堅偉對決」挑戰何志偉

林昶佐宣布不爭取連任　王世堅：絕不參選中正萬華區立委

不對戰友軍林昶佐！王世堅宣布不選中正萬華立委

對決王世堅選中正萬華立委？黃珊珊批：無中生有

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀