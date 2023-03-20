登記士林大同立委初選　王世堅：從哪裡跌倒從哪裡站起來

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王世堅表示，中山大同都是他的本命區，吳怡農是年輕優秀的好人才，這兩次我都全心幫忙吳怡農輔選，即便輸了，他還是一樣鼓勵吳怡農繼續耕耘，鼓勵他跟基層盟友報告，「在中山區，我就像媒人婆，哪有媒人婆上花轎的？」他繼續鼓勵吳怡農參選，吳怡農若能進到國會對於他創立的「壯闊台灣」會有更多的資源、更大的助力來推動，王世堅再次強調，即便吳怡農沒參選，他在中山北松山區就像媒人婆，媒人婆不能上花轎的。
媒體詢問正面對上現任立委何志偉有沒有其他隱含意義？王世堅表示，這些來支持他的基層里長都是他數十年的好朋友、生死之交，他15年前落選沒有放棄他，甚至還陪他去跳海，他非常意外有那麼多市議員與基層好朋友來支持他。
王世堅懇請選民們支持他轉換跑道，懇請選民們原諒他來參與初選，「我有能力、我有經驗，我知道國家問題是那些，我有問政能力經驗，相信可以為國家多做事，所有國家建設應該建立在傾聽基層聲音」，這20多年來一直跟基層朋友，尤其在場的各位好里長，在選區內把民眾希望轉給議員立委的聲音，都完整轉達，這些聲音他們都聽到了。
王世堅說，以我們國家現在面臨的問題，很可能不是他在台北市議會可以乾著急，可以處理解決的，所以幾經思量就堅定考站出來，不管對的對象是誰、有多強大，懇請選民們原諒他，同時允許他能轉換跑道。