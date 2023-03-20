今年前兩月核准僑外投資金年減47%　經部：比較基期偏高

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至於核准新設公司件數則為190件，新設公司投資金額3844萬7550美元，核准新南向國家來台投資件數為83件，較上年同期增加25.76%，投資金額共計2億8080萬1000美元，較上年同期增加105.34%，其中投資來源地主要為新加坡、馬來西亞及泰國。
陸資來台投資方面，1至2月核准陸資來台投資件數為7件，較上年同期減少22.22%，共計1089萬4000美元，較上年同期增加86.99%，主要是因爲核准香港商永道無線射頻標籤（香港）有限公司以新台幣2億7500萬元增加台灣分公司營運資金，從事RFID中介軟體等研發及銷售。
自開放陸資來台投資以來，累計核准陸資來台投資件數為1563件，金額共計25億7714萬8000美元。
對外投資方面，今年1至2月核准對外投資件數為73件，較上年同期減少8.75%，共計14億9829萬8000美元，較上年同期增加101.97%，主要是由於核准國巨股份有限公司以歐元7億2300萬元，間接受讓取得法國施耐德電機公司（SCHNEIDER ELECTRIC）旗下法國HUDSON HOLDCO FRANCE股權，從事經營工業感測器產銷業務等大型投資案所致。
另外，核准對新南向國家投資件數為25件，較上年同期增加8.70%，投資金額共計3億7812萬9000美元，較上年同期增加80.04%，其中投資金額較大者為新加坡、越南及印尼。
對中國投資方面，1至2月核准對中國投資件數為51件，件數較上年同期減少31.08%，金額共計4億974萬4000美元，較上年同期減少12.53%。