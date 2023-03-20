補班提前喝！超商特濃拿鐵加1元多1杯 7-11特大美式35元
想放清明5天連假之前，要先撐過本周「連六」，迎接3月25日周六補班，萊爾富率先祭出咖啡小確幸，3月24日起連續喝三天，特濃美式、特濃拿鐵均享加1元多1杯，換算下來平均單杯28元起。7-11雖尚未公佈補班好康，不過目前也有國際早餐日活動，大杯拿鐵＋三明治平均67元、大杯美式＋三明治平均60元，換算下來大杯拿鐵只要28元。
記者黃韻文/綜合報導
因應清明假期5天連假，4月3日調整休假1日，因此周六（3月25日）需要補班補課。萊爾富宣布門市自3月24日至3月26日連續三天，端出大杯特濃美式（55元）、大杯特濃拿鐵（65元）加1元多1件，皆不限冰熱，單杯約28元起、約5.1折。
另有多杯組優惠，3月23日至3月26日一連四天，門市、APP整買零取同步開跑，大杯特濃美式同品項買7送5、大杯特濃拿鐵同品項買7送4，冰熱可任選，兌換期限達3個月，折扣幅度5.8折起。
萊爾富除了提神咖啡，即日起至4月4日也有早餐活動，指定家庭號吐司、餐包系列搭配光泉鮮奶936ml，原價159元、合購價限時下殺至109元，最低6.9折起，例如鹹奶油風味餐包6入（59元）搭配光泉鮮奶936ml（100元）就現省50元。
7-ELEVEN響應「國際早餐日」，3月24日前在APP開跑活動，特大杯美式、特大杯拿鐵、四季純奶青／經典純奶茶、精品美式、燕麥指定系列皆買4送2，若趁優惠下手，特大杯美式平均特價40元，加上自帶杯扣5元，最低35元開喝；另有現煮咖啡搭39元三明治組合價，「大杯拿鐵＋三明治」平均67元、「大杯美式＋三明治」平均60元，換算下來大杯拿鐵28元、大杯美式21元，比買一送一更划算。