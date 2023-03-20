批蛋商休市是假議題！陳吉仲：造成恐慌無法接受

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而對於蛋商喊出休市手段，陳吉仲表示，如此放話反而是更造成恐慌，「我們對這樣的行為無法接受」，蛋價本來就有一個機制，蛋商跟蛋農團體，透過蛋價機制委員會討論決定的，我們完全尊重，「我已經要求所有的同仁，不會接他們的電話」，我們提供的產銷資訊會直接對外界說明，無須對此議題做任何炒作，現在的產地農民雞蛋價格已經超過報盤價，那為何還要討論報盤價格調整，這如同休市議題，無需做炒作。
蛋商不再公告牌價後是否會回歸市場機制？陳吉仲回應，「這不是所有的蛋農蛋商希望回歸市場機制在進行嗎？現在就是在進行當中」，行政院跨部會每週都有好幾次會議，公平會、法務部還有消保團體，針對所有的蛋價操縱，甚至哄抬價格，都已經在全台進行調查，期盼穩定的產銷秩序，現在透過進口雞蛋入市後，蛋價的價格會更加穩定，加上禽流感的狀況已經減緩，且氣候也逐漸穩定，等國內產能補上後，透過生產、庫存和進口調度，產銷的狀況會更加穩定。
陳吉仲再次重申，「休市是一個假議題」，任何市場上有交易不依照原來的規定進行，都會有買賣雙方的契約規範，農委會的責任就是讓雞蛋的產銷資訊回穩，讓蛋農都可以在合理的利潤之下，提供給全台各個通路，農委會也會預備各種方案做因應。