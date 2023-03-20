全民普發6000！登記入帳順序出爐　身分證尾數0、1先領

批蛋商休市是假議題！陳吉仲：造成恐慌無法接受

▲農委會主委陳吉仲今（20）日出席「國產食材60元幸福餐盒開賣記者會」並受訪表示，休市是假議題，對於這樣造成造成恐慌的行為「無法接受」。（圖／記者黃仁杰攝,2023.03.20）
▲農委會主委陳吉仲今（20）日出席「國產食材60元幸福餐盒開賣記者會」並受訪表示，休市是假議題，對於這樣造成造成恐慌的行為「無法接受」。（圖／記者黃仁杰攝,2023.03.20）

記者黃仁杰／台北報導

國內缺蛋問題持續，蛋價評議督導委員會日前決議本周蛋價不調整，便傳出蛋商公會擬採無限期休市抗議。農委會主委陳吉仲今（20）日出席「國產食材60元幸福餐盒開賣記者會」並受訪表示，休市是假議題，對於這樣造成造成恐慌的行為「無法接受」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳吉仲指出，3月底專案進口的雞蛋會超過700萬顆，目前產蛋雞已經上升到3100萬隻，5月中旬會上升到3300-3400萬隻，當進口雞蛋和產蛋量提升後產銷就會更穩定。

而對於蛋商喊出休市手段，陳吉仲表示，如此放話反而是更造成恐慌，「我們對這樣的行為無法接受」，蛋價本來就有一個機制，蛋商跟蛋農團體，透過蛋價機制委員會討論決定的，我們完全尊重，「我已經要求所有的同仁，不會接他們的電話」，我們提供的產銷資訊會直接對外界說明，無須對此議題做任何炒作，現在的產地農民雞蛋價格已經超過報盤價，那為何還要討論報盤價格調整，這如同休市議題，無需做炒作。

蛋商不再公告牌價後是否會回歸市場機制？陳吉仲回應，「這不是所有的蛋農蛋商希望回歸市場機制在進行嗎？現在就是在進行當中」，行政院跨部會每週都有好幾次會議，公平會、法務部還有消保團體，針對所有的蛋價操縱，甚至哄抬價格，都已經在全台進行調查，期盼穩定的產銷秩序，現在透過進口雞蛋入市後，蛋價的價格會更加穩定，加上禽流感的狀況已經減緩，且氣候也逐漸穩定，等國內產能補上後，透過生產、庫存和進口調度，產銷的狀況會更加穩定。

陳吉仲再次重申，「休市是一個假議題」，任何市場上有交易不依照原來的規定進行，都會有買賣雙方的契約規範，農委會的責任就是讓雞蛋的產銷資訊回穩，讓蛋農都可以在合理的利潤之下，提供給全台各個通路，農委會也會預備各種方案做因應。
 

今年前兩月核准僑外投資金年減47%　經部：比較基期偏高

輕症免隔離、通報正式上路！薛瑞元：社區可承擔風險

全球35億人罹口腔病！3族群看牙免掛號費　醫曝1招防蛀牙

馬英九赴陸行與蔡英文訪美撞期　基金會解釋：完全是巧合

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀