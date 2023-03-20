郁方81歲婆婆「急救無效」驟逝！生前暖吐1句讓她感動哭
女星郁方和「斐儷珠寶」總經理陳昱羲2006年結為連理，婚後育有2子1女，家庭生活相當幸福，郁方更和婆家人相處融洽，尤其和婆婆情同母女，但今（20）日卻傳出郁方婆婆離世消息，享壽81歲，郁方也在臉書上悲痛曝光婆婆生前暖舉，發文悼念人生第二個母親。
記者賴禹妡/台北報導
郁方昨（19）日在臉書上悲痛發文，「父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途」，表示當初母親過世時，婆婆一句「從今以後，你就把我當成你的媽媽吧」，讓她聽了當場大哭，覺得婆婆既貼心、善解人意，又撫慰了她的心，從那時起兩人就開始了「類母女」的感情。
郁方透露自己真心愛著公婆，「他們寛容大度，人情練達，是最好的長輩典範」，她也常常和老公勉勵彼此要學習公婆的精神，而婆婆生前熱愛生命、品味卓絕、興趣廣泛，還做得一手好菜，每個朋友都愛著婆婆，孩子們也最喜歡到阿公阿嬤家吃飯，一家人因此和樂融融，最後她寫下祝福「人生致此，功德圓滿，祝福婆婆，花開見佛，乘願再來」。
根據《壹蘋新聞網》報導，郁方證實昨日婆婆原本午餐後準備要和公公出門，但卻突然間倒在床上，「1秒的時間而已，急救無效」，於當天下午與世長辭，對此全家非常悲痛，但婆婆是「無病無痛大福報」。