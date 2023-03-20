習近平掃蕩金融圈！中國多名高官落馬　專家：清除非習派

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在劉連舸辭任的事情傳出之前，中國人保老董羅熹也在3月17日時，表示因年齡原因，辭去執行董事、董事長等職務。但羅熹今年62歲，應該在今年底才滿63歲退休，人事變動突然，外界認為可能是羅熹先前要求員工背誦「經濟社會越困難、保險價值越重要」、「為客戶守護美好生活」等金句，因而犯了大忌，當時在2月中旬就被免去人保集團黨委書記職務。
中共中紀委在「兩會」前就曾發文定調金融等領域的反腐，而金融國企成為主要目標，文中表示要清除「政治隱患」，破除「金融精英論」等，在全文共3500多字中，16次點名金融，8次提及央企。
近年來，習近平對金融反腐動作不斷。最初是2015年股災後，清洗證監會、中信證券高層。2017年抓了明天控股創辦人肖建華、保監會主席項俊波和銀監會主席助理楊家才等人。
2022年10月，招商銀行前黨委書記、行長田惠宇被逮捕，惠宇曾是前中紀委書記王岐山在建設銀行任職時的祕書。隔月，中共央行副行長范一飛也被調查，范一飛曾是王岐山當年掌管建行時的「財務大總管」。
在進入2023年短短3個多月的時間，中共金融系統已經有十多名高管落馬。包括中國工商銀行總行原個人金融業務總監李衛平、中國建設銀行深圳市分行原行長王業、中原銀行原副監事長賈繼紅，以及前文提到的羅熹、劉連舸，國開行黨委副書記歐陽衛民也遭免職，國開行信息科技部高級專家滕光進被查。
另外，習近平也對農村信用系統出手，廣東省紀委監委19日披露，廣東省農村信用社聯合社原黨委書記、理事長王碩平涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。王朔平的前一任周高雄在退休三年後也被調查。公開資料顯示，2020年4月以來，中國省級農村信用社聯合社至少14名一把手落馬。
澳洲雪梨科技大學中國問題專家馮崇義先前向《大紀元》表示，這次中紀委釋出的訊習有個很大背景，就是習近平一直用反腐手段清除政敵，然後安排自己人，壓服所有的官員。「他是一個領域一個領域來，首先從軍隊開始，到一般官員，後來是集中在政法部門，現在是轉到金融部門。」馮崇義表示，習已經抓了很多金融界的權貴白手套了，包括動到王岐山的人，但習認為抓得還不夠。
對於中國當局強調金融反腐的政治問題，美國南卡羅萊納大學艾肯商學院教授謝田表示，對於習近平來說，除了習派的人，都是政治隱患。中共內部的團伙派系很多，習家軍現在想要建立自己的派系，清理其它的派系，讓習家軍一統天下。
不過馮崇義認為，習近平靠這種方式換來的忠誠是假的，由於官員怕被處理，不忠誠也要裝出來忠誠。同時，官員用躺平等各種手段來抵制，如果在金融領域的這種抵制擴大，就會使中國經濟上出現很多難題。