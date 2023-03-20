談中正紀念堂轉型　史哲：「改名」是共識、修法時機未定

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周玉蔻詢問史哲擔任文化部長只有1年任期，是否會在任內處理中正紀念堂轉型議題，並發揮「點子王的創意」，讓文化部留下紀錄？
史哲回應，什麼叫做處理，光是「處理」本身就是一個問題，並直言，十多年前，很多人認為是要拆除，但這幾年大家漸漸知道「轉型正義不必然是剷除式的」。
他說，228紀念日當天，薛化元代表許多學者專家建議將中正紀念堂改名為「歷任總統圖書館」，受難者代表也同意、希望盡速改名，台北市長蔣萬安在九合一大選前，也曾提出將中正紀念堂改名為「台灣建設紀念館」的政見，可以看出中正紀念堂在「有形的轉型」上，不如人意，但至少在「無形的共識」上，包括去個人化和改名，大家是有共識的。
史哲提到，但「中正紀念堂設置條例」短短幾條，卻明定這是個人化的建築，因此要進行轉型，第一步就是得修法改名，這並非一紙公文、一聲令下可做，必須啟動修法，目前行政院轉型正義會報，正在討論這一題。
史哲坦言，大家認為民進黨執政7年多、歷經2次執政，中正紀念堂轉型看似沒有進展，但這件事情很特殊，具高度政治敏感性，牽涉到大眾性選舉，台灣每2年選舉一次，每次選舉完、有機會處理的時候，「下次選舉又來了」，造成它有現實上的困難；他認為，讓社會有時間喘息、沉澱與討論，才能理性討論這個問題。
至於修法的時機，史哲認為「有政治技術的問題」，不是某個部會、某個個人可以決定，也不是選票考量，明年總統大選前要不要修法，執政團隊目前沒有定論，有一派主張直接修法、甚至最近就可以修法；有一派則認為可以先將「如何修法」定案，修法時機另定，「這是不同的手法和手段」，還要再討論。