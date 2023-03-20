不甩誠信條款選士林大同立委！王世堅：響應沒有現任優先
儘管民進黨中執會日前已通過「誠信條款」，但台北市議員王世堅今（20）日仍登記參選士林、大同區立委初選，他解釋是響應民進黨主席賴清德曾說過的「沒有現任優先」。
記者呂炯昌／台北報導
今日上午10點在市議員洪健益、劉耀仁、吳沛憶、許家蓓、張心潔、士林大同區里長與支持者陪同下，王世堅前往民進黨台北市黨部領表登記參選。王世堅登記完受訪被問到違反「誠信提款」一事，王世堅說，賴清德有公開宣布2024立委選舉沒有現任優先，都要初選，所以他響應賴清德的說法。
王世堅表示，「我來參選，其實更完備了黨的程序正義，完整小局才有完美大局，大局的完美無缺是建立在小局的程序正義」，大局條款只是建議並不是強制，所以他還是決定來了。
媒體追問有沒有事先跟賴清德談過、消息明朗後有人來談嗎？王世堅表示，這不是他單方面可以解釋說明，有很多過程，但他沒有徵得黨的同意不應該對外來說，整個過程很清楚堅定轉達民進黨 ，讓他們知道。
王世堅再次強調，「有完整小局才有完美大局，大局是建立在無數的小局累積而來」，不可能小局殘破不堪、大局會完美無缺，他登參選是完備了民進黨的程序正義，他並希望能與對手來個君子之爭的選戰。