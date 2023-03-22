「省錢女王」瑤瑤23歲存下百萬！1習慣成功揮別租屋生活

我是廣告 請繼續往下閱讀
從《我愛黑澀會》節目出道的瑤瑤，其實從12歲開始就抱有存錢想法，並將其融入成生活的一部分，她曾說「持之以恆」就是現在存錢最重要的東西。除了學生時期做過多份工作，包含服飾店、女僕餐廳、Show Girl等等以增加收入來源外，就是靠著存錢、節約的好習慣，成功在23歲那年存到人生第一桶金，而且還能贊助爸爸買新車，也展現孝順的一面。
生活上能省則省！公車捷運變生活習慣
瑤瑤多次在鏡頭前分享，其實剛從演藝圈出道的她，工作收入還不太穩定，當時就租一間台北小套房，過著克難的生活，包含在廁所馬桶上面煮東西來吃，夏天也從不開冷氣，就連電扇也是最省電的循環模式，水費方面也是用除濕機的水來澆花、沖馬桶，此外，也經常去健身房洗澡、裝水等等，藉此省下在家裡的開銷，把專屬健身房會員的權益，發揮的淋漓盡致。
而在交通方面，瑤瑤主要以公車、捷運或者是共享機車來代步，就算是趕通告，也寧願犧牲時間，早點出門來省下昂貴又可怕的交通費。直到現在，瑤瑤還是會盡可能搭乘大眾交通工具，逐漸成為生活的習慣，也常常讓周遭的人聽完後目瞪口呆。
自己拉贊助談合作！省下恐怖的治裝費
此外，瑤瑤還有一項令人敬佩的地方，她曾在節目上透露，自己在螢幕上穿的衣服，通通都是自己借來的。原來瑤瑤有時候一結束工作就會跑去服飾店與店家們聊天談合作，一方面可以不必自己花錢買衣服，一方面還能替店家商品增加曝光度，估計每個月至少省下上萬元的治裝費，厲害的是，瑤瑤不僅藉此訓練口才，還意外得到日本廠商青睞，願意主動找她當一日店長，意外獲得賺錢商機。
省錢省太兇！想要買房被銀行處處刁難
「會存錢的人，自己就是有錢，所以我也沒有申請任何信用卡！」瑤瑤表示，因為藝人的工作性質不穩定，也沒有固定薪轉，再加上本身價值觀，所以她身上完全沒有信用卡，結果想借貸買房卻處處被刁難，很有可能貸不過。
結果銀行看了她的存款簿後，竟然認為瑤瑤完全可以自行買房，就算是現金繳清也都OK，更被認證是「資產型人士」，不過瑤瑤還是建議，身上最好有信用卡，證明自己的信用程度，未來買房要貸款才會比較輕鬆。
她曾說，「我很愛存錢，因為我很有危機意識，要是我身邊沒有錢，臨時我需要一大筆錢時，那我要去跟誰借？」即便現在事業收入穩定，也成功在台北市買房，揮別長達10幾年的租屋生活，但瑤瑤依舊抱持「能省則省」的理財觀念，成為演藝圈眾人公認的「省錢女王」。