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新二代多元文化競賽獲獎　特優隊伍集結東南亞各國

▲移民署鐘景琨署長頒發獎座及獎金予特優隊伍「舞動『NEW』世界　SHOW出東南亞」。（圖／移民署）
▲移民署鐘景琨署長頒發獎座及獎金予特優隊伍「舞動『NEW』世界　SHOW出東南亞」。（圖／移民署）

記者賴正琳／綜合報導

移民署於在18日舉辦「多元文化　樂活創新行動方案競賽計畫」成果發表暨頒獎典禮，頒獎10隊獲獎隊伍，每隊最高補助新台幣8萬元獎金。也特別從中甄選3隊特優隊伍，加發6,000元獎金，作為鼓勵。

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為發揮新住民及其子女的多元文化特色，落實「消除一切形式種族歧視國際公約(ICERD)」精神，移民署首次辦理本計畫，計有37隊參賽，所有成員須完成「多元文化理論與實踐」、「ICERD簡介」及「方案設計與執行」課程，再提交行動方案，經過書面審查及口試，甄選出10隊獲獎隊伍，計41人。執行過程特別安排業師輔導，各隊克服各種困難，圓滿完成2個月的方案實踐。

移民署鐘景琨署長表示，本次獲選隊伍分別來自印尼、越南、柬埔寨、緬甸、馬來西亞及大陸地區等，成員包括新住民、新住民子女、外籍人士、僑外生及國人，激盪出跨文化實踐方案，利用學校課程教學、社區活動或舉辦園遊會方式，讓社會大眾親自體驗異國飲食、服裝、音樂、舞蹈及遊戲等，認識不同文化，拉近彼此距離，傳遞尊重多元、欣賞差異，共同營造友善的移民社會。

▲移民署鐘景琨署長與榮獲「多元文化樂活創新行動方案競賽計畫」佳作隊伍進行印尼蠟染體驗。（圖／移民署）
▲移民署鐘景琨署長與榮獲「多元文化樂活創新行動方案競賽計畫」佳作隊伍進行印尼蠟染體驗。（圖／移民署）
榮獲特優隊伍「舞動『NEW』世界 SHOW出東南亞」，成員們因感受穿著母國傳統服裝參加活動時，路人投以異樣眼光，希望透過實際行動，設計馬來鼓、特納卡、印尼蠟染及童玩遊戲，讓校園師生及社區居民體驗，show出大家所不知道的東南亞文化，除去傳統刻板印象。

另外，「文化新潮」（Say）Xin chào行動計畫透過新住民子女傳譯分享來自越南的新住民在台灣生活奮鬥的生命故事，以行動歌舞劇對話方式表達沒有人是局外人，愛台灣的心都一樣，相信當所有人都放下歧視時，台灣「共融」和「共榮」景象將加速實現。

▲移民署鐘景琨署長與榮獲「多元文化樂活創新行動方案競賽計畫」特優隊伍「越食煮憶美食互動遊戲盒」合影。（圖／移民署）
▲移民署鐘景琨署長與榮獲「多元文化樂活創新行動方案競賽計畫」特優隊伍「越食煮憶美食互動遊戲盒」合影。（圖／移民署）
所有獲獎隊伍一步一腳印，努力策劃執行方案的足跡，為台灣帶來新的面貌。相關實踐成果影片置於移民署全球資訊網影片專區及新住民培力發展資訊網影音專區，歡迎各界瀏覽，一同分享成果與喜悅。

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