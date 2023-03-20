5月起陸續復飛　國泰航空台北直飛東京、大阪線回歸

國泰航空今（20）日正式宣布，台北直飛日本的航班在春暖花開的季節回來了！台北-東京航班預計自5月1日起營運，而6月1日起則預計恢復台北-大阪的航班服務。
記者黃仁杰／台北報導
為慶祝台北-日本直飛航線再度啟動，國泰航空即日起至3月24日，首先針對於5月起營運之直飛東京航點，推出官網獨享5天閃電優惠，凡購買於5月1日至6月14日期間出發的台北-東京成田來回經濟艙機票13,202元起，商務艙32,002元起。
國泰航空將自5月起，每周一、二、四、六提供往返台北-東京成田機場航班，且自6月起擴增為每日直飛。而台北-大阪航班則自6月起提供每日往返服務。台北-東京航線以波音B777-300ER機型飛行，台北-大阪航線則以空中巴士A350-900機型運作。除提供一貫的優質服務外，機上均配置亞太區最大的影音庫，每月更新，呈現最新最優質的娛樂節目。
國泰航空表示，目前娛樂系統中最新的節目包括甫獲奧斯卡金像獎最佳男女主角的「媽的多重宇宙」及「我的鯨魚老爸」，好萊塢新片黑豹2、幸福入場券、巴比倫、與你共舞、超難搞先生、TAR塔爾。還有適合闔家觀賞的熱門動畫，另有其他亞洲經典電影、熱門美日韓劇集、綜藝節目、最新音樂專輯、Podcast、遊戲、HBO Max等包羅萬象的精彩內容，提供旅客在飛行中享受前所未有的機上影音體驗。