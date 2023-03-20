首次開設棒球課程　新二代培力講座開學儀式

「Strike 好球！」近期有在觀看棒球賽事的球迷們，對於這個口號並不陌生，棒球不僅可以培養團隊默契外，也能夠鍛鍊身體，享受運動的樂趣。為讓新二代認識棒球文化及技能，伊甸基金會與國泰公益集團共同合作「新二代多元智慧培力課程」，今年在少年冒險探索班首度與台灣社區棒壘球協會及WHB世界棒球聯盟攜手開設棒球體驗課程，18日於龍山國小舉辦開學典禮，其中「強棒出擊」開學儀式，邀請到伊甸副執行長何天元、國泰慈善基金會資深副理侯迪萍、台北市體育總會理事長葉林傳、台北市龍山國小學務主任陳信宏以及其他貴賓一同參與。
記者賴正琳／綜合報導
此次開學儀式中擔任首棒打擊者的少年冒險探索班學員小毅，目前就讀國小六年級，母親來自中國江蘇省，接受培力課程已經進入第三年，因為個性被動、內向，小毅在學校與同儕的互動上缺乏自信心，也不擅長口語表達，於許多的團體活動中，無法全心全意地投入。經過親友的介紹，小毅母親考量除了學校課業，孩子的多元學習與發展也十分重要，於是幫小毅報名參加新二代多元培力課程，希望課餘時間能有機會接觸不同學習刺激。
在過去課程經驗中，小毅說，自己個性比較害羞、表達能力也比較不足，但社工、老師總會於每次課程中給予鼓勵，讓自己慢慢有自信勇敢表達想法。提及最令小毅印象深刻的課程時，小毅說，冒險班「定向尋寶」探險活動讓他成長許多，因為課程中不僅需要團隊默契，還必須具有溝通能力、問題解決力，以及領導力；而老師更進一步推選小毅擔任組長，鼓勵他帶領團隊成員完成任務，同時在成員意見分歧的時候，嘗試找出問題並解決它。
小毅母親說，在參與培力課程之前，小毅在家中與父母的互動比較少，但現在小毅每天回到家，會主動與父母分享在學校的大小事以及課程心得。從前不擅表達的小毅，變得勇於挑戰新事物，像是參加學校的英語演講且獲得佳績等，小毅的成長有目共睹，讓學校老師也對小毅的表現讚許有加！
伊甸副執行長何天元表示，今年伊甸與國泰公益集團所共同合作開設的新二代多元培力課程中，首度加入棒球課程，鼓勵學員能多走出戶外、多運動，並能培養彼此的團隊默契，從中習得多元能力。新二代多元培力課程針對不同年齡階段的孩子，規劃多元文化戲劇班、少年探索冒險班、青年種籽志工領袖班等，期盼藉由不同課程形式，提升新二代八大優勢能力，包含決策力、創造力、社群力、冒險力、問題解決力、連結力、覺察力、知識力，讓新住民二代在成長過程儲備能量，進而擁有自信、發揮優勢。若民眾對課程有任何疑問，歡迎撥打(02)2230-0339洽詢。