BLACKPINK黃牛票炒到40萬！史哲：最快4月修法重罰
韓國女團BLACKPINK日前來高雄開演唱會，爆出一張黃牛票炒作到40萬的天價，以及多起票券詐騙事件。文化部長史哲今（20）日表示，文化部將朝修訂「文化創意產業發展法」方向，重罰加價轉手及大量掃票行為，希望3月底、4月初可以修法成功。
記者李琦瑋／台北報導
史哲今天上周玉蔻主持的「新聞放鞭炮」節目訪問時表示，此次BLACKPINK來高雄舉行演唱會，除了黃牛問題之外，另一個問題是詐騙；喜歡BLACKPINK很多是不到20歲的年輕人，他們年紀輕，觀眾年齡層很低，瘋狂投入，若政府沒有辦法可以給一個健康環境、好的制度，「那很令人難過」。
對於黃牛票的遏止，史哲提到，文化部會加速修法，盼透過嚇阻、重罰以及科技等手段，抑制黃牛票猖狂的現象，正研擬2大方向，一種是罰黃牛寫程式再買票的大量掃票，一種是對轉手票券抽10%以上加價轉手者處以重罰。
史哲說，正在修的文創法有一條是針對機器碼或是程式，在面對售票系統的時候，必須要有清楚的法源，不讓機器人一次買到那麼多票，自然黃牛就會少很多；第二個就是明定超過10%以上加價轉手，會有高倍數的罰則。
史哲說，不敢說重罰能完全「一槍斃命」，但是公開販售就可以抓到；科技上沒法對付寫程式的人，也是個問題，因此數位部的加入「未來一定要有」。
而在完成修法前，文化部會持續與售票業者、活動主辦單位溝通，例如建立開放交換平台等，研議實務上有效遏止黃牛票的機制。