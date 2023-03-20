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被關陽台凌虐！失智8旬翁慘死排泄物中　狠毒夫妻下場曝

▲桃園市一對夫妻因不堪長期照護，竟將8旬父親施虐致死。（示意圖／翻攝pixabay）
▲桃園市一對夫妻因不堪長期照護，竟將8旬父親施虐致死。（示意圖／翻攝pixabay）

記者陳苾暐／綜合報導

桃園市一名徐姓男子，2021年間，將失智的82歲父親帶回家中照顧，豈料徐男與其陳姓妻子非但沒有盡到孝心，反而把父親關在陽台，還不時動粗施虐，掐頸、抓頭撞牆樣樣來，最終讓老翁死在自己的排泄物中，案經審理，最高法院依私行拘禁直系血親尊親屬致死、私行拘禁致死罪，分別判處陳女9年、徐男10年徒刑定讞。

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據了解，老翁因罹患中度失智症，出現四肢萎縮、生活無法自理等情形，2021年2月間，徐男與陳女將其接回桃園家中照顧，但卻不堪長期照護，心生不滿開始施虐；由於老翁頻頻失禁，2人遂於同年7月22日，將他扒光衣物，關在臥室陽台，一天只供給一餐，期間徐男除撥水、清潔劑羞辱老翁外，還嗆聲說到「你進來（屋內）的時候，就是葬儀社扛你的時候，我不可能讓你進來啦」。

▲臺灣桃園地方法院檢察署辦公大樓。（圖／翻攝自網路）
▲檢方偵結後，認為夫妻2人泯滅人性、罔顧人倫，依私行拘禁致死罪、私行拘禁直系血親尊親屬致死罪起訴，並向法官求處重刑。（圖／翻攝自網路）
同年7月28日，2人因有事外出到台南，便在當天上午將3瓶水、一份饅頭夾蛋、一包餅乾放在陽台，隨即離去，直至隔天傍晚返家許久後，才發現父親失去意識，倒臥在糞便之中，嚇得2人立刻呼叫救護車送醫，但搶救後仍宣告不治，解剖報告顯示，老翁生前就因四肢萎縮、營養不良，患橫紋肌溶解症，但在囚禁期間未即時就醫，進而引發急性腎衰竭致死。

檢方偵結，認為夫妻2人泯滅人性、罔顧人倫，依私行拘禁致死罪、私行拘禁直系血親尊親屬致死罪起訴，並向法官求處重刑，案件審理時，2人否認犯罪，辯稱上述行為皆不會造成老翁死亡，但法院根據家庭監視器畫面，證實有施虐行為，判處2人各12年有期徒刑。

上訴後，高院認為夫妻雖手段惡劣，但追究主因是他們沒有專業知識，不堪長期照護生活無法自理的失智患者，進而將情緒、壓力加諸他人所致，且2人符合自首要件，一審未適當減刑，因此改判徐男10年、陳女9年徒刑，最高法院則於今（20）日駁回上訴定讞。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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