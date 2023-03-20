被關陽台凌虐！失智8旬翁慘死排泄物中　狠毒夫妻下場曝

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同年7月28日，2人因有事外出到台南，便在當天上午將3瓶水、一份饅頭夾蛋、一包餅乾放在陽台，隨即離去，直至隔天傍晚返家許久後，才發現父親失去意識，倒臥在糞便之中，嚇得2人立刻呼叫救護車送醫，但搶救後仍宣告不治，解剖報告顯示，老翁生前就因四肢萎縮、營養不良，患橫紋肌溶解症，但在囚禁期間未即時就醫，進而引發急性腎衰竭致死。
檢方偵結，認為夫妻2人泯滅人性、罔顧人倫，依私行拘禁致死罪、私行拘禁直系血親尊親屬致死罪起訴，並向法官求處重刑，案件審理時，2人否認犯罪，辯稱上述行為皆不會造成老翁死亡，但法院根據家庭監視器畫面，證實有施虐行為，判處2人各12年有期徒刑。
上訴後，高院認為夫妻雖手段惡劣，但追究主因是他們沒有專業知識，不堪長期照護生活無法自理的失智患者，進而將情緒、壓力加諸他人所致，且2人符合自首要件，一審未適當減刑，因此改判徐男10年、陳女9年徒刑，最高法院則於今（20）日駁回上訴定讞。
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