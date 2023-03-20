超佛！全聯、家樂福賣「60元幸福餐盒」：還有排骨和鯖魚
如果一個便當吃不飽，現在買兩個也只要120元。在物價高漲的時刻，全聯、家樂福發揮通路力量，響應行政院農業委員會政策，自今（20）日正式開賣「60元幸福餐盒」，助民眾抗通膨壓力。全聯預計每周陸續增加至8萬份，將供應到全台門市；家樂福則限店加碼，除了60元炸排骨便當，還有同樣也是60元的鯖魚便當。
記者黃韻文/綜合報導
全聯表示，熟食自有品牌美味堂和農委會合作推出「60元幸福餐盒」，主菜是滷製里肌肉，搭配三樣蔬菜、豆包等配菜，每月會順應時節更換菜色，目前首年合作將供應250萬份，首波限定台北45家門市販售，每周共7500份。後續每周將陸續增加數量至8萬份，並供應到全台220家門市。
家樂福也與農委會合力支持在地農產，去年6月中旬推出第一波「台灣鯖魚平價幸福餐盒」，獲得民眾熱烈迴響，統計至今年2月底銷售結束，共賣出超過27萬個餐盒。在近期物價頻頻喊漲的時候，再度發動第二波「炸排骨平價幸福餐盒」，且同樣只要60元，今（20）日上午已在全台64間量販店上架開賣（中平／虎尾店無販售）。
家樂福透露，光是餐盒內使用食材的單品價，就超過餐盒的售價，這次炸排骨60元幸福餐盒自今（20）起開賣至5月20日，每周預計提供8000份餐盒。另外限定分店再加碼開賣「鯖魚幸福便當」，一樣只要60元，目前限桂林店、內湖店、淡新店限量販售，每周500份、售完為止。