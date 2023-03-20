LINE電腦版新功能！一鍵查看全部相簿：還能時間排序超狂
LINE全台使用人數高達2100萬，電腦版的使用率更是居全球之冠，日前官方在手機版推出「一鍵查看所有相簿」新功能，今（20）日再度公佈新功能也在電腦版正式上線，用電腦一次也能檢視所有聊天室內的相簿。
記者周淑萍/綜合報導
很多人一起床就會先檢視LINE，打開電腦也會登入LINE查看訊息，顯示民眾的生活裡已經離不開LINE。LINE上周在手機版加入查看所有相簿新功能，現在電腦版更新後也能使用。升級到LINE電腦版7.16版本後，就能同時查看分散在多個聊天室中的相簿，且相簿的順序可選擇依建立時間或是更新時間進行排序，更方便搜尋。
使用路徑為，在任一聊天室右上角「 ︙ 」點選相簿並於最下方點擊「所有相簿」，就可檢視聊天室內的所有相簿，此外，如果從所有相簿頁面，點選照片分頁，再點入單張照片，下方也新增「顯示相簿」按鈕，可一鍵快速返回該照片所在相簿。
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