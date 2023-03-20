張蘭欠債天價43億！為俏江南募資挨告 網驚：大S逃得快
汪小菲與張蘭禍不單行，繼前陣子麻六記酸辣粉被抓包成分有問題，可能導致失智，又被爆出官司債務，多年前的餐廳「俏江南」收購風波，不但讓創辦人張蘭痛失主導權，更揹上鉅額債務，根據中國財經網報導，美國法院判決張蘭在官司中敗訴，積欠CVC基金公司1.42億美元（約43億元台幣），讓網友驚訝表示「難怪大S想離婚」，張蘭昨（19）日也親上火線回應了！
記者江芷稜/綜合報導
張蘭當初為讓俏江南在香港上市，不僅更換國籍，並和CVC私募股權基金公司合作，以股權換取現金，結果餐廳生意沒起色，反而被以浮報帳務報表數字告上法院，法院判決她積欠對方約1.42億美元，為了保全財產，張蘭把資產轉移到海外家族信託帳戶，受益人是兒子汪小菲及其兒女，結果她在紐約購買的300萬美元（約9,000萬元台幣）房產，被要求應歸還給CVC基金旗下的公司。
張蘭切割家族財產失敗，揹上鉅額債務，天價金額讓網友吃驚，直呼「難怪大S想離婚」、「大S早就看穿了這一切」、「應該就是被騙了」、「所以才會這麼賣力帶貨」、「資本對賭協議輸了吧！」她昨在直播中回應，強調自己是被算計的，「我沒有算計別人，所以不丟人。這說明我做得好，豬養肥了狼就來了。是CVC基金欠我的，我沒欠任何人，怎麼會向黑惡勢力低頭」，還理直氣壯自認沒有錯，要網友去買她的自傳了解詳情。
※【NOWnews 今日新聞
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