陳奕迅7月開唱！超大咖歌手、天團接力轟台 資訊一把抓
隨著疫情趨緩，國境解封，不少國內、海外歌手啟動擱置或全新的演唱會計畫，南韓首席女團BLACKPINK剛唱完2場返韓，接下來有華語樂壇天王、天后和天團接棒開唱，名單一攤開相當華麗，已經確定的為五月天、張惠妹、張清芳、陳奕迅，籌備中的則是張學友及周杰倫，粉絲準備手刀搶票。
記者楊穎軒／綜合報導
五月天「諾亞方舟 10週年無限放大版」演唱會年初在桃園棒球場舉行，隨後宣布加場，3/29、3/31和4/1、4/2將前進高雄國家體育場（世運主場館）一連唱4天，20萬張門票一開賣，不到30分鐘全被搶光；「妹神」張惠妹「ASMeiR 2023 WORLD TOUR」高雄巨蛋場月底起跑，一連唱10場，時間為3/31、4/1、4/3、4/4、4/5、4/8、4/9、4/14、4/15、4/16。
張清芳《TimeLESS》演唱會將於6/10、6/11一連兩天在台北小巨蛋開唱，睽違8年再挑戰小巨蛋舞台，除了回饋一路相挺的粉絲，張清芳透露這次開唱的原因，有一部分是為了送給即將赴美讀大學的兒子一份禮物，更直言：「下次（演唱會）不知道是什麼時候了！」
「E神」陳奕迅昨（19日）宣布「Fear and Dreams」世界巡演7月將唱進久違的台北小巨蛋，詳細時間尚待公布，這也是他時隔7年再度來台舉辦演唱會，陳奕迅在IG興奮發文：「下一站台北！」更指定要品嚐想念已久的牛肉麵、滷肉飯和鹹酥雞等台灣小吃。
歌神張學友相隔8年推出全新中文單曲〈又十年〉，親口透露正在籌備台灣演唱會，但對細節仍不鬆口，準備好就會公布，笑說：「不要以為我做過很多次演唱會就可以駕輕就熟，不一樣的演唱會，自然就要面對不同的問題與挑戰，現在可以說的就是，未來半年內我準備開演唱會。」
周杰倫（周董）近期都在海外忙「嘉年華」世界巡迴演唱會，台灣粉絲早已望穿秋水，等著周董唱回家鄉，且可容納4萬名觀眾的台北大巨蛋今年有望啟用，天王可望破蛋，不過演唱會確切場次、是否在大巨蛋開唱，所屬的杰威爾音樂表示，時間和場地確定後會向粉絲公布。