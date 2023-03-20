央行續升息機率高？嚴宗大：出口衰退已在第1季反映　　

歐美銀行風暴續燒，國內電價、雞蛋等民生物價齊漲，中央銀行將於本周四召開理監事會，是否續升息受矚目。央行副總裁嚴宗大今（20）日在立法院財委會表示，央行政策會一併考量通膨、經濟成長、金融穩定，只是現在焦點集中在通膨，而且經濟受出口衰退影響已在第1季反映。至於這是否代表央行現在打通膨重於經濟成長？他說，這也是中央銀行法賦予央行的經營目標。
記者顏真真／台北報導
台灣出口持續衰退，經濟成長放緩，立委也關注將影響央行貨幣政策。嚴宗大表示，央行貨幣政策將考量通膨、經濟成長與金融穩定3大因素，經濟受出口衰退影響已反映在第1季，現在大家焦點集中在通膨，特別是台灣消費者物價上漲率（CPI）已連續19個月超過2%，表示這不是短期現象，也造成比較大的通膨預期心理問題。
至於去年底央行估2023年經濟成長率為2.53%，嚴宗大說，雖然近幾個月出口不好，但政府推出疫後特別預算案，應該對經濟成長有所助益，而本周理監事會議結束後，央行將對外公布對今年經濟成長率與通膨率的最新預測。
由於台灣出口已創近2年單月新低，年衰退17.1%更已連6黑，第1季出口規模更可能跌破千億美元，衰退幅度將近2成，創金融海嘯以來同期最大減幅，立委也關注央行過去40年是否未層在出口連續衰退期間調升利率？嚴宗大不諱言「應該是很少」，但他也強調貨幣政策往前看，央行貨幣政策以通膨、經濟成長及金融穩定等面向綜合考量。