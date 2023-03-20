7-11咖啡買錯虧大了！「暗黑陷阱」被抓包　眾認超難發現

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貼文一出，網友紛紛回應「認真說，其實還是太貴，真的有在喝就直上140杯」、「當然不划算啊，要買這個不如看看現在推出的訂閱服務喔！」、「真的每個月都有在喝的，直接訂閱制或者上100杯」、「7-11咖啡太常打折或者買一送一，如果真的有常常在喝直接上100杯跟訂閱制，比較划算」、「訂閱制最屌，大杯的一個月20杯760元，一杯38元」、「一開始沒仔細算都很難發現，其實訂閱制是最划算的，天天喝的人最爽」。
而《NOWnews》記者實際打開7-11的APPOPEN POINT，首先打開「隨行取」頁面，計算發現，如果用隨行取購買30杯大杯拿鐵送7杯，打折總價1650後，一杯平均是44元，大約是8折的價格；不過利用「訂閱制」查看大杯拿鐵的方案，有30天喝20杯大杯拿鐵的方案，總價760元，沒想到一杯平均價格只要38元，大約是69折的價格，兩者在一杯就有6元的落差。
而值得一提的是，當然是買越多打折越狂，在「隨行取」買100杯送40杯，總價5500元情況下，這樣一杯大杯拿鐵售價39元，竟然也還是比「訂閱制」平均一杯38元還要來的貴上1元，不過「隨行取」的優點在於「沒有時間期限」，因此喝起來比較沒有壓力，綜合考量，有民眾可能不想喝的如此壓迫，選擇多花140元平衡一下壓力，也是大有人在，只能說愛喝超商咖啡的你，如果沒注意這小小的價格套路，長期下來也是有點虧呢！