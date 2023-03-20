7-11咖啡怎麼囤杯最賺？省錢喝法曝　一招比買1送1更便宜

7-11咖啡買錯虧大了！「暗黑陷阱」被抓包　眾認超難發現

▲7-11咖啡因爲販售便宜，加上時不時在APP上都有超殺優惠，成為不少上班族及學生的最愛。（圖／記者黃韻文攝）
▲7-11咖啡因爲販售便宜，加上時不時在APP上都有超殺優惠，成為不少上班族及學生的最愛。（圖／記者黃韻文攝）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣咖啡市場龐大，不少人每個早晨都會買杯咖啡醒腦，而由於台灣超商密度極高，因此超商咖啡除了快速方便，相對於連鎖咖啡店的價格更加便宜，成為上班族以及學生的最愛，而近年來，7-11、全家也開始主打以手機APP來購買咖啡、食品等服務，甚至推出訂閱制，吸引客人直呼「真的太方便」！然而卻也有網友發現其中的「小小陷阱」，引起廣大迴響。

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現在不少人都已經知道，利用超商的APP來購買咖啡會便宜非常多，像是7-11的OPEN POINT，上面就有「隨行取」以及「訂閱制」咖啡的兩種購買型態，兩種都有人使用。然而就有網友表示「第一次要在APP購買咖啡，如果買了30杯送7杯，總價是1650元，比門市還要便宜385元，好奇這樣是否真的最划算」。

貼文一出，網友紛紛回應「認真說，其實還是太貴，真的有在喝就直上140杯」、「當然不划算啊，要買這個不如看看現在推出的訂閱服務喔！」、「真的每個月都有在喝的，直接訂閱制或者上100杯」、「7-11咖啡太常打折或者買一送一，如果真的有常常在喝直接上100杯跟訂閱制，比較划算」、「訂閱制最屌，大杯的一個月20杯760元，一杯38元」、「一開始沒仔細算都很難發現，其實訂閱制是最划算的，天天喝的人最爽」。

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▲不少人都會使用APP購買咖啡，CP值超高，不過其實價格上還是有小小的巧思！（圖/記者張嘉哲翻攝）
而《NOWnews》記者實際打開7-11的APPOPEN POINT，首先打開「隨行取」頁面，計算發現，如果用隨行取購買30杯大杯拿鐵送7杯，打折總價1650後，一杯平均是44元，大約是8折的價格不過利用「訂閱制」查看大杯拿鐵的方案，有30天喝20杯大杯拿鐵的方案，總價760元，沒想到一杯平均價格只要38元，大約是69折的價格，兩者在一杯就有6元的落差。

而值得一提的是，當然是買越多打折越狂，在「隨行取」買100杯送40杯，總價5500元情況下，這樣一杯大杯拿鐵售價39元，竟然也還是比「訂閱制」平均一杯38元還要來的貴上1元，不過「隨行取」的優點在於「沒有時間期限」，因此喝起來比較沒有壓力，綜合考量，有民眾可能不想喝的如此壓迫，選擇多花140元平衡一下壓力，也是大有人在，只能說愛喝超商咖啡的你，如果沒注意這小小的價格套路，長期下來也是有點虧呢！

▲7-11咖啡因爲販售便宜，加上時不時在APP上都有超殺優惠，成為不少上班族及學生的最愛。（示意圖／記者張勵德攝）
▲7-11咖啡因爲販售便宜，加上時不時在APP上都有超殺優惠，成為不少上班族及學生的最愛。（示意圖／記者張勵德攝）

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