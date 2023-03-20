BLACKPINK搖滾區看不到！五月天同場地沒人罵 3關鍵曝光
韓國人氣女團BLACKPINK於18、19日在高雄世運主場館舉辦「BORN PINK」世界巡迴演唱會，熱度在台灣造成一股「BP旋風」，不過卻也因此爭議連連，有不少粉絲抱怨，在坐區觀看演唱會時，前方觀眾竟不顧他人站起來，甚至還跳到椅子上，嚴重擋住後排歌迷視線，引起一陣熱議，而五月天過去也曾在同個場地開唱，卻沒有發生此問題，釣出資深歌迷分析兩者差異。
記者賴禹妡/台北報導
對此，一名資深歌迷在PTT發文，表示五月天和BLACKPINK演唱會最大的差別就在於場地和舞台設計，BLACKPINK演唱會之所以視線會被人潮擋住，就是因為舞台太低太平，「真的覺得是舞台設計問題，舞台高一點皆大歡喜」。
除此之外，五月天演唱規定嚴禁拍照、錄影、直播，只要有人拿起手機立刻就會被工作人員阻止，歌迷之間也都非常有自制力，不會出現前方觀眾因高舉手機而擋到視線的問題，但原PO認為這點各有好壞，BLACKPINK演唱會沒有嚴格禁止，優點是能留下美好記錄，缺點就是視野會被擋住。
最後，硬體設置也是一大差別，原PO指出，舉辦演唱會的場地若是太大，本來就很難看到藝人本尊，銀幕設計多寡及大小就相對重要，且銀幕最好是放置在不同角度，讓每個區域的粉絲都能清楚看到偶像。