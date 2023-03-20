特企／搶搭春遊熱！燦坤主打「嘻遊記」　升級3C逍遙遊

全台瘋賞櫻！隨著櫻花旅遊旺季來臨，旅遊行程銷售市場反映熱烈，緊接而來的超長5天連假，將有助帶動新一波旅遊商機。3C通路龍頭燦坤（2430）搶搭春遊熱，搶先發起「春風任行嘻遊記」促銷活動，趁此機會升級你的3C設備，最夯的隨行娛樂單品、還有玩家愛用拍攝神器任你挑，燦坤挺你春風任行、逍遙歡樂遊！
我是廣告 請繼續往下閱讀
你是哪種旅行者？燦坤推薦根據不同旅遊娛樂偏好來升級你的3C配備，春天正是親密家人、死黨好友、情侶檔們結伴出遊的好時節，不妨尋覓一處賞花景點前往玩樂，還能拍一波花期美照！
旅遊中總會有一群離不開相機的「攝影派」旅人，擅長製作短影音遊記，燦坤獨家推薦4大爆款攝影單品，為你紀錄專屬這趟行程的每一瞬間。燦坤指出，輕旅行最夯攝影商品是DJI MINI 3 PRO空拍機-帶屏組（促銷價31400元，包含DJI Care Refresh 隨心換2年版），以及Outdoor玩家必備的GoPro HERO11隨興續航拍攝組（促銷價19943元），還有搭載超高畫素鏡頭的夜拍新寵Samsung全新S23系列旗艦手機，現在買即享好禮4選1、再送原廠登錄禮，搭配DJI Osmo Mobile 6手持雲台（會員價4650元）讓你怎麼拍都穩定！另外，有攝影界最高CP值美譽的SONY ILCE-7M4 可交換式鏡頭相機（會員價64980元）也深受玩家喜愛，選購指定鏡頭加上手持穩定器組合再送原廠贈品。
當然也有不少旅遊中的氣氛擔當「娛樂派」旅人，每每都能通過音樂能量烘托氣氛，燦坤推薦走到哪唱到哪的SANSUI重低音戶外手提行動KTV（促銷價3980元），以及PHILIPS藍牙派對喇叭（促銷價7290元），回函再送無線麥克風2入（市價2990元）；而對聲音細緻度有追求的你當然要來一台BOSE SoundLink Flex藍牙揚聲器（促銷價5900元），時刻享受有音樂陪伴左右的假期。
不是每次出遊都要這麼躁，「文藝派」旅人即使出外旅遊也不忘帶上一台小型隨身投影機，為寂靜的夜晚燃起一束光，盡享與影劇的獨處時刻。燦坤推薦GIMI HALO+行動智慧輕劇院（促銷價30800元），支援4K格式、高流明功率，且內建Android TV娛樂系統，現在買還送小米氣炸鍋（市價1995元）。Samsung The Freestyle行動智慧輕劇院（促銷價25900元），0.8公斤輕巧便攜、支援跨裝置系統無限串聯，登錄送The North Face斜背包與專屬行動電源，活動期間選購刷指定銀行卡並分期，再享門市限量最高1500元現折優惠。
春風任行的季節有許多人嚮往自駕出遊，燦坤為駕駛們準備安心上路必備3C爆品，除了車用市場熱銷款Garmin Drive 52車用衛星導航（會員價3990元），各路景點一鍵搞定；還有駕駛的安心神隊友，推薦大通 HDR星光夜視GPS行車記錄器（促銷價3588元）及快譯通Abee高畫質GPS行車記錄器（會員價2990元），內建測速提醒，採用SONY STARVIS感光元件、提供清晰畫質，讓你出遊行車有保障。3月29日前購選指定行車紀錄器再加碼回饋10%燦坤K幣！