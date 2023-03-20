國民黨新北議會黨團交接　朱立倫、侯友宜同台喊加油

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朱立倫也呼應說到侯友宜近日常提到的「新北市是台灣的縮影」，表示看到侯友宜過去在新北市12年來的貢獻，侯友宜是最好的市長，也是國民黨最強的母雞，讓新北市越來越好，讓台灣最大的都市變成最好的城市，國民黨團一定跟所有民眾站在一起，讓民眾過好日子，位人民拚好日子，這是國民黨永遠最重要的目標。
朱立倫也提到要以大我為重，成就整個大局成就整個大我，讓全黨更好，讓台灣更好，這是他的目標跟堅持，有責任作為黨的負責人，我一定要扛下，把榮耀歸給新北市民，「放下自我成就大我」，這是最基本的原則，期望大家一起加油，面對未來2024的挑戰，只有團結一條路，一定要共同團結，讓最強、最主要的候選人獲得民眾的肯定。
朱立倫最後說到，國民黨是很多元的，把所有意見彙整起來，大家一起團結一起努力，包含無黨籍的夥伴，不是只有國民黨，大家一起努力，靠社會大家一起支持，才能勝利成功。
侯友宜在致詞時也先感謝曾擔任過2屆新北市長的朱立倫是「回娘家」，感謝他關心新北市的大小事，抱持著感恩的心情，表示要凝聚大家的力量，跟其他政黨攜手並進，期勉大家以人民的利益及福祉為方向，符合人民的期待，新北市才能成為永續發展的城市；強調新北市在歷任縣市首長下，不管在軌道建設、整體開發、都市更新、教育文化、經濟產業發展，已經擘畫出2030新願景，以三軸心六大產業發展，一步一步往前推動，帶動新北市願景。
連任的國民黨團書記長廖先翔則表示，黨團幹部都由年輕世代擔任，證明國民黨重用年輕人，不是口號，而是現在進行式；強調經歷去年的地方選舉，已經證明國民黨的年輕議員可以接下重任，會讓大家看到年輕世代的成長茁壯，以市民的福祉優先，繼續努力。