崔咪老公疑賣BLACKPINK黃牛票 本人道歉解釋背後實情
韓國人氣女團BLACKPINK日前2天快閃高雄，結束2場「BORN PINK」世界巡迴演唱會後，今（20）日一早已搭機離台，而除了賈永婕、李愛綺的公關票疑雲之外，日前美妝網紅崔咪的老公，也被爆料在私人社團上賣黃牛票，價格還哄抬3倍，更反嗆提出質疑的網友「沒錢」、「笑屁」等字眼，當時記者私訊崔咪本人，對方則是已讀不回，不過老公稍早已經透過臉書道歉。
記者侯家瑜/綜合報導
崔咪老公解釋當時是該名網友曲解他的原意，才沒有注意情緒管理，用不雅的字眼回應，再次向對方致歉，至於黃牛票一事，他強力否認，「對於這場演唱會，一開始我也是因為黃牛票價炒賣太貴，而沒有打算去看，一直到3月15日，朋友告知還會有一次原價購買的機會，我才很幸運的在隔日中午，用原價搶到2張2800的票。」
崔咪老公坦言自己也僅有這2張票，是因爲隨著演唱會時間點接近，陸續有好幾位客人詢問，是否可以幫忙購買門票，「原因是他們原本的門票被取消了，同時也聽到很多因為詐騙被騙，導致原本的門票也全部被取消的消息。而我自己對於朋友有任何尋求，本來就會非常熱心的協助，他們知道我這邊的人脈、管道比較多元，所以第一時間請我幫忙，我也常以幫朋友圓夢為樂，所以二話不說立即幫忙朋友順利取得門票。」表示後來又被社團很多人詢問是否還能拿票，且碰巧國外的友人，也因故釋出幾張票，沒想太多，且秉持初衷想要幫大家圓夢，才會幫相關門票再售的消息PO出來。