麥格理首發美股指數權證　多空均可操作　3大亮點一次看

麥格理深耕亞太區權證市場已長達30年，是目前唯一同時成功進入台灣、香港、新加坡、馬來西亞和泰國等5個市場的權證發行商，更在2022年榮獲SRP(Structured Retail Products) 亞太區最佳衍生權證提供商大獎。期望藉由麥格理海外成功的發行經驗，提供更豐富多元的海外連結商品，持續活絡台灣權證市場。近日推出的「美股指數權證」共有3大亮點。
首先、「輕鬆參與美國股市漲跌」：麥格理美股指數權證連結標的是標普500指數(S&P500)、納斯達克100指數(NASDAQ100)及道瓊斯工業平均指數(Dow Jones Industrial Average )，投資人可評估各指數的特性與著重的行業，輕鬆參與美國各龍頭指標型企業的漲跌。讓投資人免選股，只要綜觀市場行情辨多空，便可輕鬆參與美國股市漲跌，亦可達到多元化投資組合的效果。
第二、「台股證券戶就能交易」：不必額外開立海外證券戶或複委託，投資人只要透過現有的台股證券戶就可交易，而且下單方式、交易時間與台股相同，不用熬夜盯盤，且權證報價採新台幣計價，幫投資人免去匯率換算的麻煩。也因為是直接連結美股三大指數，不用額外支付管理費，不須擔心追蹤誤差的問題，具備便利性高、成本低的最佳優勢。
第三、「多空皆可彈性操作」：投資人只要綜觀行情辨多空，不論市場漲跌均可進場操作，掌握「看多買認購、看空買認售」，且美股無漲跌幅限制，搭配權證槓桿效果更加倍，就算看錯方向，最大損失也只限當初投入的權利金，沒有保證金追繳的問題，交易更放心。
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